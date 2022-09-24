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Схуд на 40 кг: мати звільненого з полону "азовця" розповіла про його стан

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Субота 24 вересня 2022 20:52
Схуд на 40 кг: мати звільненого з полону "азовця" розповіла про його стан Мама "азовця" розповіла про його стан (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Мама 26-річного захисника Маріуполя Володимира Лучка Оксана розповіла, що її син, знаходячись у полоні, схуд аж на 40 кг. Окупанти насильно утримували чоловіка понад чотири місяці та майже не давали їсти.

Про це повідомляє Суспільне.

Зокрема, до початку повномасштабної війни Володимир працював закордоном та не мав військового досвіду. У лютому він повернувся в Україну та сказав рідним, що буде волонтерити, але насправді пішов у армію.

"Шостого квітня він написав мені останнє повідомлення і сказав, що в нього все добре. Далі я набирала, писала, а відповіді не отримала", - розповіла жінка.

Оксана зазначила, що лише 1 квітня дізналася, що син поїхав в Маріуполь. Туди Володимира та інших військових відправили вертольотом.

"Він знав, що летить туди в один бік та які можуть бути наслідки. Я його зараз питаю, чи зробив би зараз по-іншому, він каже, що ні: "Я б зробив так само навіть і не думаючи", - додала вона.

Схуд на 40 кг: мати звільненого з полону &quot;азовця&quot; розповіла про його станМама "азовця" Володимира Лучка розповіла про його стан (suspilne.media)

Мама військового каже, що опівночі 21 вересня почула новину про обмін полоненими. Згодом у списках вона побачила ім'я та прізвище сина. Тоді жінка кілька разів їх перечитувала, щоб впевнитися, чи немає помилки.

Пів на четверту ночі до Оксани зателефонував син з незнайомого номера і тоді вона відразу впізнала голос сина.

"Вов, де тебе можна знайти, на якій фотографії?", а він каже, щоб не шукала, бо не впізнаю. Там схуд більше як на 40 кілограмів", - розповіла вона.

Схуд на 40 кг: мати звільненого з полону &quot;азовця&quot; розповіла про його станМама "азовця" Володимира Лучка розповіла про його стан (suspilne.media)

У полоні російські військові давали на добу українцям 100 грамів води й 200 грамів їжі.

Зазначається, що зараз Володимир Лучко на реабілітації, його повернення чекає родина та все село Борохів Волинської області. Жінка додала, що з класу сина нині ще четверо випускників перебувають на фронті.

Схуд на 40 кг: мати звільненого з полону &quot;азовця&quot; розповіла про його станЯк Володимир Лучко виглядав до російського полону (suspilne.media)

Раніше ми повідомляли, якими є звільнені з полону захисники Маріуполя поза війною.

Також ми писали, де і як проживатимуть звільнені з полону командири "Азова".

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