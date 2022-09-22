Обличчя Азовсталі: якими є звільнені з полону захисники Маріуполя поза війною

Увечері 21 вересня відбувся обмін полоненими . До України повернулися 215 військових, з яких 108 - бійці "Азову".

Якими є обличчя Азовсталі у звичайному житті без війни - дивіться в матеріалі Styler.

Катерина "Пташка" Поліщук

Катя народилася на Тернопільщині. Поза війною дівчина є поетесою та акторкою, а ще вправною бандуристкою. За прекрасний спів вона й отримала позивний "Пташка".

У 2021 році Катя пройшла навчання з надання домедичної допомоги та відправилася на Донеччину, де приєдналася до медичного батальйону "Госпітальєри".

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Ось так виглядає Катя (фото: instagram.com/mad_birdie31)

У перші дні повномасштабного вторгнення "Пташка" приїхала до Маріуполя, щоб надавати допомогу. 19 травня, коли азовці вийшли з Азовсталі, Катерина потрапила до російського полону.

За словами її мами Світлани, вона не мала зв'язку з донькою понад місяць. В одному інтерв'ю жінка згадує, що Катя попросила маму приготувати вареники з сиром і шоколадний торт із вишнями, коли донька буде вдома.

Сьогодні це сталося. "Пташка" знову вдома.

Катя "Пташка" повернулася додому (фото: facebook.com/ZolkinVolodymyr)

Михайло Вершинін

У Маріуполі Михайло є керівником патрульної поліції. Про його життя відомо дуже мало, проте саме цей чоловік у березні звернуся до Володимира Зеленського з проханням надати системи ППО Маріуполю.

"Пане Президенте, зробіть так, щоб Маріуполь вижив. Ми не знаємо точно, чи будемо живими, коли ви будете дивитися це звернення. Але знайте, що така доля може бути в кожного міста України", - каже Михайло на відео.

У травні Михайла Вершиніна було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Михайло "Борода" Діанов

Михайло є земляком Пташки, адже родом також із Тернополя. До оборони України військовий долучився у 2015 році, хоча за фахом він музикант.

Фото "Бороди" з Азовсталі облетіло сотні ЗМІ. На світлині Діанов сидить із металевою конструкцією на руці та посміхається.

Михайло Діанов на Азовсталі (фото: Дмитрj Козацький)

Рідні Михайла розповідали, що востаннє спілкувалися з ним ще 18 квітня. Проте сьогодні близьким вдалося поспілкуватися із захисником. За їхніми словами, поки невідомо, куди повезуть Михайла, але він точно на мирній території.

Михайло Діанов на Азовсталі (фото: Facebook/Михайло Олександрович Діанов)

Святослав "Калина" Паламар

В одному інтерв'ю Святослав каже: "Я - галичанин, прийшов в Азов у 2014 році та почав свій шлях із простого кулеметника, а зараз заступник командира нашого підрозділу".

Саме "Калина" записував усі відеозвернення з Азовсталі. В одному з них він попросив Володимира Зеленського евакуювати військових із заводу та подбати про його хлопців.

Святослав Паламар (фото: Суспільне)

Станом на сьогодні "Калину" також звільнили з російського полону. За словами засновника полку "Азов" Андрія Білецького, він із побратимами перебуває в Туреччині разом із представниками України.

Денис "Редіс" Прокопенко

Денис Прокопенко є командиром полку "Азов" і бере участь у бойових діях із 2014 року. Чоловік має цікаве походження, адже він нащадок етнічного карела.

У березні 2022-го він закликав закрити небо над Україною та не допустити гуманітарної катастрофи в Маріуполі.

Дениса називали голосом полку: він передав дані про ситуацію на заводі через численні відеозвернення.

Денис Прокопенко (фото: Вікіпедія)

На сьогодні відомо, що він звільнений із полону. Як і Святослав Паламар, Денис перебуває в Туреччині.

Дмитро "Орест" Козацький

Дмитро є бійцем і головою пресслужби полку "Азов". Саме він є автором фото інших бійців з заводу, через що Український ветеранський фонд назвав Дмитра "очима Азовсталі".

Дмитро Козацький (фото: facebook.com/kozatskydima)

На одній пресконференції мати Дмитра Ірина розповіла, що хлопець дуже хотів вступити до "Азову". І йому це вдалося.

"Коли він знімав останні фото поранених, написав мені: мамо, це найстрашніші фото, які робив у житті. Я хочу, щоб це були останні фото мого болю. Я хочу робити лише гарні, щасливі, світлі фотографії", - каже Ірина Юрченко.

Окрім того, боєць має талант до співу. Він продемонстрував це вміння, виконавши пісню переможців Євробачення 2022 Kalush Orchestra "Stefania".

Сестра Дмитра вже опублікувала фото, яке підтверджує повернення брата додому.

Дмитро Козацький з сестрою (фото: instagram.com/dasha_stilinski)

"Так виглядає щастя. Худенький, виснажений, але живий", - написала Дар'я.

Як відомо, 200 українських військових Росія обміняла на нардепа та зрадника Віктора Медведчука, 5 командирів-захисників Маріуполя - на 55 російських військових, а 10 полонених іноземців Росія відпустила в Саудівську Аравію.