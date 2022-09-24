Похудел на 40 кг: мать освобожденного из плена "азовца" рассказала о его состоянии
Мама 26-летнего защитника Мариуполя Владимира Лучка Оксана рассказала, что ее сын, находясь в плену, похудел на 40 кг. Оккупанты насильно удерживали мужчину более четырех месяцев и почти не давали есть.
Об этом сообщает Суспільне.
В частности, до начала полномасштабной войны Владимир работал заграницей и не имел военного опыта. В феврале он вернулся в Украину и сказал родным, что будет волонтерить, но на самом деле ушел в армию.
"Шестого апреля он написал мне последнее сообщение и сказал, что у него все хорошо. Дальше я набирала, писала, а ответа не получила", - рассказала женщина.
Оксана отметила, что только 1 апреля узнала, что сын уехал в Мариуполь. Туда Владимира и других военных отправили на вертолете.
"Он знал, что летит туда в одну сторону и какие могут быть последствия. Я его сейчас спрашиваю, сделал бы сейчас по-другому, он говорит, что нет: "Я бы поступил так же даже и не думая", - добавила она. .
Мама "азовца" Владимира Лучко рассказала о его состоянии (suspilne.media)
Мама военного говорит, что в полночь 21 сентября услышала новость об обмене пленными. Впоследствии в списках она увидела имя и фамилию сына. Тогда женщина несколько раз их перечитывала, чтобы убедиться, нет ли ошибки.
Пол четвертого ночи к Оксане позвонил сын из незнакомого номера и тогда она сразу узнала голос сына.
"Вов, где тебя можно найти, на какой фотографии?", а он говорит, чтобы не искала, потому что не узнаю. Там похудел больше чем на 40 килограммов", - рассказала она.
Мама "азовца" Владимира Лучко рассказала о его состоянии (suspilne.media)
В плену российские военные давали в сутки украинцам 100 грамм воды и 200 грамм пищи.
Отмечается, что сейчас Владимир Лучко на реабилитации, его возвращения ждет семья и все село Борохов Волынской области. Женщина добавила, что из класса сына сейчас еще четыре выпускника находятся на фронте.
Как Владимир Лучко выглядел до русскому плену (suspilne.media)
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