Салат "Шуба" по классическому рецепту: кулинар назвал идеальные пропорции

Классический салат "Сельдь под шубой" или попросту "Шуба" имеет четко определенный набор и пропорцию ингредиентов, которые позволят вам приготовить идеальное блюдо к новогоднему столу.

Ингредиенты для "Селедки под шубой"

Селедка малосольная - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Картофель - 1-2 шт.

Морковь - 1 шт.

Яйца - 3 шт.

Яблоко - 1 шт.

Свекла - 1 шт.

Майонез - по вкусу

Пошаговое приготовление салата

По словам кулинара, стоит придерживаться простого правила: на одну селедку - одна небольшая луковица, большая картофелина (или 2-3 небольшие), средняя морковка, 3 яйца, одно большое кисло-сладкое яблоко, одна-две крупные свеклы.

Овощи: картофель, свеклу, морковку - сварить или испечь. Или сварить морковь, а свеклу и картофель испечь.

Яйца сварить вкрутую, остудить и очистить от скорлупы. Яблоки очистить от шкурки. Овощи, яблоки и яйца натереть на крупную терку по отдельным мисочкам, не смешивая.

Лук очистить и мелко нарезать. Лучше всего взять для салата "сладкого" лука - ялтинского, салатного белого.

Селедку очистить, разделить на два филе. Удалить абсолютно все косточки из филе - реберные, позвоночные, тонкие косточки в спинке и т. д. Селедку мелко нарезать ножом, или пальцами нащипать на кусочки.

Селедку нужно класть первой, а не картошку, как делают многие. Ведь название салата "Сельдь под шубой" говорит само за себя.

Слои должны располагаться так: селедка, лук, картофель, майонез, морковка, яйца, яблоко, свекла, майонез.

Кулинар говорит, что с майонезом нужно быть аккуратнее, чтобы салат не получил вкус, запах майонеза и не "уплыл".

Он советует промазать самый толстый слой - картошку, а также верх - свеклу.

Яблоко следует натереть непосредственно перед укладкой на салат, чтобы оно не потемнело.

Дайте салату остыть в холодильнике. Лучше всего несколько часов. А еще лучше - приготовьте вечером на завтра. Майонез пропитается соком свеклы и станет темно-розовым.