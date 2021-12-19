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Салат "Шуба" по классическому рецепту: кулинар назвал идеальные пропорции

Новина українською →
Воскресенье 19 декабря 2021 14:18
Салат "Шуба" по классическому рецепту: кулинар назвал идеальные пропорции Фото: Как приготовить сельдь под шубой по классическому рецепту (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Классический салат "Сельдь под шубой" или попросту "Шуба" имеет четко определенный набор и пропорцию ингредиентов, которые позволят вам приготовить идеальное блюдо к новогоднему столу.

Рецептом поделился кулинар Сергей Джуренко.

Ингредиенты для "Селедки под шубой"

  • Селедка малосольная - 1 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Картофель - 1-2 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Яйца - 3 шт.
  • Яблоко - 1 шт.
  • Свекла - 1 шт.
  • Майонез - по вкусу

Пошаговое приготовление салата

По словам кулинара, стоит придерживаться простого правила: на одну селедку - одна небольшая луковица, большая картофелина (или 2-3 небольшие), средняя морковка, 3 яйца, одно большое кисло-сладкое яблоко, одна-две крупные свеклы.

Овощи: картофель, свеклу, морковку - сварить или испечь. Или сварить морковь, а свеклу и картофель испечь.

Яйца сварить вкрутую, остудить и очистить от скорлупы. Яблоки очистить от шкурки. Овощи, яблоки и яйца натереть на крупную терку по отдельным мисочкам, не смешивая.

Салат &quot;Шуба&quot; по классическому рецепту: кулинар назвал идеальные пропорцииСалат &quot;Шуба&quot; по классическому рецепту: кулинар назвал идеальные пропорции

Лук очистить и мелко нарезать. Лучше всего взять для салата "сладкого" лука - ялтинского, салатного белого.

Селедку очистить, разделить на два филе. Удалить абсолютно все косточки из филе - реберные, позвоночные, тонкие косточки в спинке и т. д. Селедку мелко нарезать ножом, или пальцами нащипать на кусочки.

Селедку нужно класть первой, а не картошку, как делают многие. Ведь название салата "Сельдь под шубой" говорит само за себя.

Салат &quot;Шуба&quot; по классическому рецепту: кулинар назвал идеальные пропорции

Слои должны располагаться так: селедка, лук, картофель, майонез, морковка, яйца, яблоко, свекла, майонез.

Кулинар говорит, что с майонезом нужно быть аккуратнее, чтобы салат не получил вкус, запах майонеза и не "уплыл".

Он советует промазать самый толстый слой - картошку, а также верх - свеклу.

Яблоко следует натереть непосредственно перед укладкой на салат, чтобы оно не потемнело.

Салат &quot;Шуба&quot; по классическому рецепту: кулинар назвал идеальные пропорцииСалат &quot;Шуба&quot; по классическому рецепту: кулинар назвал идеальные пропорцииСалат &quot;Шуба&quot; по классическому рецепту: кулинар назвал идеальные пропорцииСалат &quot;Шуба&quot; по классическому рецепту: кулинар назвал идеальные пропорции

Дайте салату остыть в холодильнике. Лучше всего несколько часов. А еще лучше - приготовьте вечером на завтра. Майонез пропитается соком свеклы и станет темно-розовым.

Салат &quot;Шуба&quot; по классическому рецепту: кулинар назвал идеальные пропорцииСалат &quot;Шуба&quot; по классическому рецепту: кулинар назвал идеальные пропорции

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