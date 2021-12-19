ru ua
Вс, 19 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Идеальная красная рыба к новогоднему столу: как засолить дома при помощи двух специй

Новина українською →
Воскресенье 19 декабря 2021 08:12
Идеальная красная рыба к новогоднему столу: как засолить дома при помощи двух специй Фото: Как посолить красную рыбу дома (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Появился простой рецепт домашнего посола красной рыбы, бутерброды с которой мы любим готовить к новогоднему столу. Для того, чтобы у вас получились идеальные кусочки вкуснятины, достаточно всего двух специй, воды и конечно же рыбы.

Секретом посола поделилась популярный фуд-блогер Alina FooDee.

Таким способом можно засолить разные виды красной рыбы: лосось, семгу, форель, горбушу.

Блогер предлагает засолить рыбу целым большим куском в рассоле, тогда она получится очень нежной.

Ингредиенты на 0,7 кг рыбы:

  • Вода - 0,5 л
  • Соль - 100 г
  • Сахар - 50 г

Пошаговое приготовление

Доведите рассол до кипения, дайте ему полностью остыть.

Положите рыбу в рассол, поставьте в холодильник минимум на 6 часов, можно и дольше, в зависимости от размера куска и ваших вкусовых предпочтений.

Когда рыба просолилась до нужной вам степени, слейте рассол, рыбу просушите бумажными полотенцами, храните в чистом стеклянном лотке в холодильнике в течение 2-3 дней, не дольше.

Кулинар уверяет, что такая рыба получается безумно вкусной, и не идет ни в какое сравнение с магазинной.

Ранее кулинар также рассказала, как приготовить вкусный салат "Робин-Бобин", который называют братом "Оливье".

Также Евгений Комаровский рассказал, какую рыбу нельзя есть.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
Теплых чувств не испытываю: победитель "Холостячки 2" резко высказался об Огневич
Теплых чувств не испытываю: победитель "Холостячки 2" резко высказался об Огневич