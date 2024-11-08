Штурханці: рецепт простої, але смачної української страви з картоплі

Штурханці - традиційна українська страва з картопляного тіста та сиру. Назву картопляні пиріжки отримали від способу приготування - начинку злегка "заштовхують" в тісто. Зазвичай штурханці подають до столу зі шкварками або вершковим маслом.
Про те, як готувати штурханці з картоплі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Для того, щоб приготувати штурханці з сиром, потрібні такі продукти:
Картоплю для тіста потрібно відварити. Попередньо чистити коренеплоди не потрібно - бульби відварюють в шкірках.
Тим часом готують начинку. Сир потрібно перекласти в миску, до нього слід почистити і натерти часник. Зелень треба промити, обсушити і подрібнити, а потім всипати в миску з сиром.
Інгредієнти для начинки перемішують, злегка розминаючи виделкою. Після цього за бажанням можна додати 1/2 ч. л. солі, але, якщо сир достатньо солоний, це не потрібно.
Відварені картоплини потрібно почистити від шкірки, після чого натерти або перемолоти м'ясорубці. Картоплю для тіста потрібно підсолити 1 ч. л. солі, додавши 5 ст. л. крохмалю.
Влийте в подрібнені картоплини молоко і розбийте яйце. Масло потрібно розтопити до стану рідини і влити до майбутнього тіста. Вимішайте масу, за необхідності додаючи крохмаль.
Сформуйте з картопляного тіста 6-7 невеликих кульок однакового розміру. Щоб сформувати штурханці, в кульках з тіста потрібно зробити невелике заглиблення і покласти приблизно 1 ч. л. начинки.
Як робити штурханці (скриншот / Кулінарні витівки)
Щоб заліпити штурханець, спочатку защіпують краї, а потім, покачуючи штурханець в руках, формують циліндр. Готові штурханці потрібно притрусити крохмалем.
Закип'ятіть підсолену воду в великій каструлі і занурте в окріп штурханці. Після спливання, страву проварюють ще протягом 2-3 хвилин.
Тоді, щоб зупинити процес приготування, штурханці радять залити холодною водою. Найкраще штурханці смакують з присмаженим салом або маслом.
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