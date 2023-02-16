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Штурханці з картоплі: давня українська страва від Євгена Клопотенка (відео)

Штурханці з картоплі від Клопотенка (фото: klopotenko.com)
Автор: Юлія Гаюк

Штурханці - це давня українська страва з картоплі та кисломолочного сиру. Назва страви досить проста та зрозуміла, адже суть полягає в тому, що начинку неначе штурхають в картопляне тісто.

Рецептом штурханців ділиться Євген Клопотенко на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти

Для приготування штурханців візьміть:

  • 3 картоплі
  • 50 мл молока 2,5%
  • 1 яйце дрібка солі
  • 50 грамів вершкового масла 82,5% жирності
  • 5 столових ложок кукурудзяного крохмалю (+3 столових ложки для посипки)

Цих складових вистачить для приготування однієї порції з шести штук.

Для начинки:

  • сухий кріп
  • сіль до смаку
  • 1 зубчик часнику
  • 100 г кисломолочного сиру 9%

Покрокове приготування

Зваріть в мундирах 3 картоплі. Залиште повністю остигати, потім почистьте від шкірки та перекрутіть через м'ясорубку.

До картоплі влийте 50 мл молока, вбийте одне яйце та додайте вершкового масла та крохмаль. Посоліть до смаку та перемішайте. У вас має вийти тісто, яке не липне до рук та добре зліплюється.

Приготуйте начинку до штурханців. Висипте у миску кисломолочний сир, додайте 5 гілочок подрібненого кропу та вичавіть один зубчик часнику.

З тіста зробіть 6 однакових кульок та присипте крохмалем.  З кожної кульки в руках зробіть кружечок, в середину покладіть начинку та заліпіть. У вас має вийти довгаста форма.  Кожен штурханець добре обваляйте в крохмалі, щоб вони не прилипали до рук.

Варіть штурханці у підсоленій воді 2-3 хвилини після спливання. В іншу каструлю налийте холодну воду. Діставайте шумівкою штурханці та занурюйте в холодну воду, щоб зупинити процес приготування. Подають готову страву з розтопленим маслом або шкварками. 

Раніше ми розповідали, як їсти яйця, щоб не підчепити сальмонельоз.

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приготування стравЕвгений Клопотенко