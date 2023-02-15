Легко приготувати у польових умовах: рецепт борщу-сухпайку для військових від відомого кухаря

Борщ - улюблена страва українців. Багато кому він асоціюється із домом. А оскільки наші військові вже майже рік на фронті, то не можуть насолодитись домашньою смакотою. Спеціально для цього кухарі створили борщ-сухпайок, який легко приготувати навіть в екстремальних умовах.

Рецепт борщу-сухпайку

З пакетика із сухими овочами вагою 300 г можна приготувати 7 л борщу. Достатньо зварити бульйон і додати томатну пасту. Готова суміш уже містить усі необхідні інгредієнти: картоплю, буряк, моркву, капусту, цибулю і приправи.

Інгредієнти:

буряк

картопля

цибуля

морква

капуста

болгарський перець

корінь селери

зелень

сіль

приправи (перець чорний, паприка, сухий часник)

Окремо до набору додати:

тушкованка - 1 банка

томатна паста - 1 стик

Спосіб приготування:

Усі сирі овочі, крім цибулі, капусти і селери, перед сушінням треба проварити. Картоплю й моркву почистити і відварити 10-15 хв, нарізати тонкою соломкою. Буряк відварити зі шкіркою, тоді почистити, нарізати тонкою соломкою. Селеру почистити, нарізати тонкими пластинами. Цибулю нарізати півкільцями. Капусту нашинкувати. Усі овочі по черзі добре просушити в сушарці за температури 55-60°С до хрусткого стану, щоб потім не було плісняви. Далі сформуйте суміш:

140 г картоплі

35 г капусти

25 г моркви

50 г буряку

10 г селери

25 г цибулі

5 г болгарського перцю

перець горошком - 5-6 шт., 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. сухого часнику, 1 ч. л. сухої зелені (можна замінити приправою "10 овочів")

лаврове листя - 1 шт.

сіль

Якщо без селери, то візьміть 150 г картоплі (якщо це суп, то замість капусти і буряка додають гречку, рис або локшину).

Як приготувати борщ із суміші

7 л води довести до кипіння. Суміш з пакета всипати у киплячу воду і проварити 15-20 хв. Додати тушкованку або іншу консерву на свій смак, томатну пасту. Довести до кипіння.

Можна піти трішки іншим шляхом: просушені овочі та м'ясо подрібнити у потужному блендері. Таку борщову заготовку можна просто залити окропом.