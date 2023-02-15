Легко приготувати у польових умовах: рецепт борщу-сухпайку для військових від відомого кухаря
Борщ - улюблена страва українців. Багато кому він асоціюється із домом. А оскільки наші військові вже майже рік на фронті, то не можуть насолодитись домашньою смакотою. Спеціально для цього кухарі створили борщ-сухпайок, який легко приготувати навіть в екстремальних умовах.
Рецептом сухої суміші "Борщ червоний" поділилася учасниця шоу "МастерШеф" Ірина Маленко.
Рецепт борщу-сухпайку
З пакетика із сухими овочами вагою 300 г можна приготувати 7 л борщу. Достатньо зварити бульйон і додати томатну пасту. Готова суміш уже містить усі необхідні інгредієнти: картоплю, буряк, моркву, капусту, цибулю і приправи.
Інгредієнти:
- буряк
- картопля
- цибуля
- морква
- капуста
- болгарський перець
- корінь селери
- зелень
- сіль
- приправи (перець чорний, паприка, сухий часник)
Окремо до набору додати:
- тушкованка - 1 банка
- томатна паста - 1 стик
Спосіб приготування:
- Усі сирі овочі, крім цибулі, капусти і селери, перед сушінням треба проварити. Картоплю й моркву почистити і відварити 10-15 хв, нарізати тонкою соломкою.
- Буряк відварити зі шкіркою, тоді почистити, нарізати тонкою соломкою. Селеру почистити, нарізати тонкими пластинами. Цибулю нарізати півкільцями. Капусту нашинкувати.
- Усі овочі по черзі добре просушити в сушарці за температури 55-60°С до хрусткого стану, щоб потім не було плісняви.
- Далі сформуйте суміш:
- 140 г картоплі
- 35 г капусти
- 25 г моркви
- 50 г буряку
- 10 г селери
- 25 г цибулі
- 5 г болгарського перцю
- перець горошком - 5-6 шт., 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. сухого часнику, 1 ч. л. сухої зелені (можна замінити приправою "10 овочів")
- лаврове листя - 1 шт.
- сіль
Якщо без селери, то візьміть 150 г картоплі (якщо це суп, то замість капусти і буряка додають гречку, рис або локшину).
Як приготувати борщ із суміші
7 л води довести до кипіння. Суміш з пакета всипати у киплячу воду і проварити 15-20 хв. Додати тушкованку або іншу консерву на свій смак, томатну пасту. Довести до кипіння.
Можна піти трішки іншим шляхом: просушені овочі та м'ясо подрібнити у потужному блендері. Таку борщову заготовку можна просто залити окропом.
Раніше ми ділились рецептом закарпатського бограча від відомого шеф-кухаря.
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