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Легко приготувати у польових умовах: рецепт борщу-сухпайку для військових від відомого кухаря

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Середа 15 лютого 2023 12:17
Легко приготувати у польових умовах: рецепт борщу-сухпайку для військових від відомого кухаря Як приготувати борщ-сухпайок (фото: pixabay)
Автор: Василина Копитко

Борщ - улюблена страва українців. Багато кому він асоціюється із домом. А оскільки наші військові вже майже рік на фронті, то не можуть насолодитись домашньою смакотою. Спеціально для цього кухарі створили борщ-сухпайок, який легко приготувати навіть в екстремальних умовах.

Рецептом сухої суміші "Борщ червоний" поділилася учасниця шоу "МастерШеф" Ірина Маленко.

Рецепт борщу-сухпайку

З пакетика із сухими овочами вагою 300 г можна приготувати 7 л борщу. Достатньо зварити бульйон і додати томатну пасту. Готова суміш уже містить усі необхідні інгредієнти: картоплю, буряк, моркву, капусту, цибулю і приправи.

Інгредієнти:

  • буряк
  • картопля
  • цибуля
  • морква
  • капуста
  • болгарський перець
  • корінь селери
  • зелень
  • сіль
  • приправи (перець чорний, паприка, сухий часник)

Окремо до набору додати:

  • тушкованка - 1 банка
  • томатна паста - 1 стик

Спосіб приготування:

  1. Усі сирі овочі, крім цибулі, капусти і селери, перед сушінням треба проварити. Картоплю й моркву почистити і відварити 10-15 хв, нарізати тонкою соломкою.
  2. Буряк відварити зі шкіркою, тоді почистити, нарізати тонкою соломкою. Селеру почистити, нарізати тонкими пластинами. Цибулю нарізати півкільцями. Капусту нашинкувати.
  3. Усі овочі по черзі добре просушити в сушарці за температури 55-60°С до хрусткого стану, щоб потім не було плісняви.
  4. Далі сформуйте суміш:
  • 140 г картоплі
  • 35 г капусти
  • 25 г моркви
  • 50 г буряку
  • 10 г селери
  • 25 г цибулі
  • 5 г болгарського перцю
  • перець горошком - 5-6 шт., 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. сухого часнику, 1 ч. л. сухої зелені (можна замінити приправою "10 овочів")
  • лаврове листя - 1 шт.
  • сіль

Якщо без селери, то візьміть 150 г картоплі (якщо це суп, то замість капусти і буряка додають гречку, рис або локшину).

Як приготувати борщ із суміші

7 л води довести до кипіння. Суміш з пакета всипати у киплячу воду і проварити 15-20 хв. Додати тушкованку або іншу консерву на свій смак, томатну пасту. Довести до кипіння.

Можна піти трішки іншим шляхом: просушені овочі та м'ясо подрібнити у потужному блендері. Таку борщову заготовку можна просто залити окропом.

Раніше ми ділились рецептом закарпатського бограча від відомого шеф-кухаря.

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