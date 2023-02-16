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"Штурханці" из картофеля: давнее украинское блюдо от Евгения Клопотенко (видео)

"Штурханці" из картофеля от Клопотенко (фото: klopotenko.com)
Автор: Юлия Гаюк

"Штурханці" - это древнее украинское блюдо из картофеля и творога. Название блюда довольно простое и понятное, ведь суть заключается в том, что начинку как будто толкают (штурхають) в картофельное тесто.

Рецептом "штурханців" делится Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале.

Ингредиенты

Для приготовления "штурханців" возьмите:

  • 3 картофеля
  • 50 мл молока 2,5%
  • 1 яйцо щепотка соли
  • 50 г сливочного масла 82,5% жирности
  • 5 столовых ложек кукурузного крахмала (+3 столовых ложки для посыпки)

Этих составляющих достаточно для приготовления одной порции из шести штук.

Для начинки:

  • сухой укроп
  • соль по вкусу
  • 1 зубчик чеснока
  • 100 г творога 9%

Пошаговое приготовление

Сварите в мундирах 3 картофеля. Оставьте полностью остывать, затем почистите от кожуры и перекрутите через мясорубку.

В картофель влейте 50 мл молока, вбейте одно яйцо и добавьте сливочное масло и крахмал. Посолите по вкусу и перемешайте. У вас должно получиться тесто, которое не прилипает к рукам и хорошо слепляется.

Приготовьте начинку на "штурханці". Высыпьте в миску творог, добавьте 5 веточек измельченного укропа и выжмите один зубчик чеснока.

Из теста сделайте 6 одинаковых шариков и присыпьте крахмалом. Из каждого шарика в руках сделайте кружочек, внутрь положите начинку и залепите. У вас должна получиться продолговатая форма. Каждый "штурханець" хорошо обваляйте в крахмале, чтобы они не прилипали к рукам.

Варите "штурханці" в подсоленной воде 2-3 минуты после всплытия. В другую кастрюлю налейте холодную воду. Доставайте шумовкой "штурханці" и погружайте в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Подают готовое блюдо с растопленным маслом или шкварками.

Раньше мы рассказывали, как есть яйца, чтобы не подцепить сальмонеллез.

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приготування стравЕвгений Клопотенко