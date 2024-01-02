Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Меган Маркл та Кейт Міддлтон (фото)

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Як відомо, певний період герцогиня Сассекська й принцеса Уельська не спілкуються одна з одною через сімейні розголоси у багатьох питаннях. Все почалося з того моменту, як принц Гаррі випустив свої сімейні мемуари разом з дружиною.

Звісно, саме там є багато інформації, що компроментує членів королівської родини й не дає їм змоги продовжити нормальне спілкування з тими, хто відкрив родинні таємниці.

Проте раніше між Меган та Кейт не було сварок, вони нічого не ділили і могли спокійно знаходитись поруч на королівських заходах та обговорювати цікаві для обох теми. Та ті часи вже минули.

Але нейромережа вирішила показати, як могли б виглядати стосунки принцеси та герцогині, якби вони були подругами та мали змогу спілкуватися одна з одною про все на світі.

На фотографіях, що створив штучний інтелект Кейт Міддлтон і Меган Маркл дійсно виглядають наче подруги. Вони сміються, обговорюють якісь теми й просто проводять гарно час разом.

Звісно, було б цікаво подивитися на це й в реальному житті, але поки що дружба між принцесою і герцогинею існує лише в проекті нейромережі.

Варто зазначити, що штучний інтелект зробив неймовірну атмосферу, що панує між жінками.

ШІ показав, як можуть виглядати Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: instagram.com/dr.yana_tokar_)