Штучний інтелект показав, як можуть виглядати Меган Маркл та Кейт Міддлтон (фото)

Кейт Міддлтон і Меган Маркл вже також зацікавили нейромережі і ШІ вирішив показати, як вони можуть виглядати.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Яни Токар.
Як відомо, певний період герцогиня Сассекська й принцеса Уельська не спілкуються одна з одною через сімейні розголоси у багатьох питаннях. Все почалося з того моменту, як принц Гаррі випустив свої сімейні мемуари разом з дружиною.
Звісно, саме там є багато інформації, що компроментує членів королівської родини й не дає їм змоги продовжити нормальне спілкування з тими, хто відкрив родинні таємниці.
Проте раніше між Меган та Кейт не було сварок, вони нічого не ділили і могли спокійно знаходитись поруч на королівських заходах та обговорювати цікаві для обох теми. Та ті часи вже минули.
Але нейромережа вирішила показати, як могли б виглядати стосунки принцеси та герцогині, якби вони були подругами та мали змогу спілкуватися одна з одною про все на світі.
На фотографіях, що створив штучний інтелект Кейт Міддлтон і Меган Маркл дійсно виглядають наче подруги. Вони сміються, обговорюють якісь теми й просто проводять гарно час разом.
Звісно, було б цікаво подивитися на це й в реальному житті, але поки що дружба між принцесою і герцогинею існує лише в проекті нейромережі.
Варто зазначити, що штучний інтелект зробив неймовірну атмосферу, що панує між жінками.
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