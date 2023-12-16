Меган Маркл і принц Гаррі представили свою різдвяну листівку. Що не сподобалось прихильникам?
Через тиждень після публікації різдвяної листівки Кейт Міддлтон і принца Вільяма, на якій уважні користувачі соцмереж виявили кілька ляпів, включно з відсутністю пальця у принца Луї та дивною позою у принца Уельського, своє святкове послання представили і принц Гаррі з Меган Маркл.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на People.
Як виглядає різдвяна листівка Меган Маркл і принца Гаррі
Підписники благодійного фонду пари Archewell Foundation отримали відео-привітання від Сассекських через електронну розсилку.
У короткому ролику Меган і Гаррі висвітлили найбільш значущі моменти діяльності своєї організації за минулий рік, включно з їхньою участю в "Іграх непереможених" у вересні цього року.
"Ми бажаємо вам гарних свят. Дякуємо за всю підтримку у 2023 році!", - написано на листівці.
Що не сподобалось прихильникам
Фани сподівалися побачити на різдвяній листівці знімок Сассекських у повному складі.
Однак цього разу подружжя знову вирішило залишити особисте життя поза публічним простором.
- Де діти? Різдво - це сімейний час, і чому вони не хочуть, щоб їх хтось бачив? Дуже самозакохані
- Хіба у них немає дітей? Хіба Арчвелл не був названий на честь одного з них? Не дивно, що іншого називають Невидимкою
- Двоє самозакоханих милуються собою на великому екрані
- А де діти? Чому їх немає у вашій "святковій" листівці?
Нагадаємо, теплими сімейними моментами пара перестала ділитися з минулого року, коли замість традиційного знімка в оточенні дітей (як у Кейт Міддлтон і принца Вільяма) представила парний знімок зі світського заходу.
Раніше ж подружжя не приховувало спадкоємців від громадськості з таких особливих приводів.
Різдвяна листівка Меган Маркл і принца Гаррі 2021 (фото: instagram.com/_duchess_of_sussex)
Нагадаємо, раніше король Чарльз і королева Камілла показали цьогорічну різдвяну листівку.
Також ми розповідали, що Меган Маркл та принца Гаррі визнали одними з найбільших невдах Голлівуду.