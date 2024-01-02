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Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото)

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон и Меган Маркл уже тоже заинтересовали нейросети и ИИ решил показать, как они могут выглядеть.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу Яны Токарь.

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Как известно, определенный период герцогиня Сассекская и принцесса Уэльская не общаются друг с другом из-за семейных разногласий во многих вопросах. Все началось с того момента, как принц Гарри выпустил семейные мемуары вместе с женой.

Конечно, именно там много информации, которая компроментирует членов королевской семьи и не позволяет им продолжить нормальное общение с теми, кто открыл семейные тайны.

Однако раньше между Меган и Кейт не было ссор, они ничего не делили и могли спокойно находиться рядом на королевских мероприятиях и обсуждать интересующие обе темы. Но те времена уже прошли.

Но нейросеть решила показать, как могли бы выглядеть отношения принцессы и герцогини, будь они подругами и могли общаться друг с другом обо всем на свете.

На фотографиях, создавших искусственный интеллект Кейт Миддлтон и Меган Маркл, действительно выглядят как подруги. Они смеются, обсуждают какие-то темы и просто проводят время вместе.

Конечно, было бы интересно посмотреть на это и в реальной жизни, но пока дружба между принцессой и герцогиней существует только в проекте нейросети.

Стоит отметить, что искусственный интеллект сделал невероятную атмосферу, царящую между женщинами.

ИИ показал, как могут выглядеть Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: instagram.com/dr.yana_tokar_)

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Кейт МиддлтонМеган МарклИскусственный интеллект