Штучний інтелект показав, як бачить жінок з різних областей України (фото)

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українки з різних областей

Війна в Україні заполонила інформаційний простір всього світу і не дивно, що зараз нашу країну розглядають під різними кутами. Навіть штучний інтелект не став виключенням і створив фотографії жінок з різних областей нашої країни.

Особливістю цих фотокарток є те, що майже кожна з них показує поточну ситуацію в країні - тобто, війну, руїни, темноту, дим. Все це дуже чітко передає настрій кожного міста. А саме:

Донецьк

Харків

Маріуполь

Київ

Одеса

Дніпро

Львів

Макіївка

Кременчук

Миколаїв

Полтава

Севастополь

Сімферополь

Рівне

Суми

Кропивницький

Кривий ріг

Луцьк

Івано-Франківськ

Кам’янське

Чернігів

Херсон

Хмельницький

Чорнобиль

Чернівці

Вінниця

Запоріжжя

Житомир

Черкаси

Тернопіль

Луганськ

Горлівка.

Варто сказати, що кожна жінка, яка зображена на фото, які розробив штучний інтелект може нагадувати акторок, співачок або викликати певні емоції та асоціації.

Такі творіння ШІ є досить цікавими та дозволяють українцям та всьому світові подивитися на нас і наше населення іншими очима.

ШІ показав, як бачить жінок з різних областей України (фото: instagram.com/mihac2017)