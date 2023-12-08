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Штучний інтелект показав, як бачить жінок з різних областей України (фото)

Штучний Інтелект показав, як бачить жінок з різних областей України (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Штучний інтелект наче заполонив всі сфери нашого життя і дуже часто видає цікаві речі. Тому складається повне враження, що ШІ може абсолютно все.

А про те, як штучний інтелект бачить українок з різних областей, показує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль креативщика Михайла Стадника.

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українки з різних областей 

Війна в Україні заполонила інформаційний простір всього світу і не дивно, що зараз нашу країну розглядають під різними кутами. Навіть штучний інтелект не став виключенням і створив фотографії жінок з різних областей нашої країни. 

Особливістю цих фотокарток є те, що майже кожна з них показує поточну ситуацію в країні - тобто, війну, руїни, темноту, дим. Все це дуже чітко передає настрій кожного міста. А саме: 

  • Донецьк
  • Харків
  • Маріуполь
  • Київ
  • Одеса 
  • Дніпро
  • Львів
  • Макіївка 
  • Кременчук
  • Миколаїв 
  • Полтава 
  • Севастополь 
  • Сімферополь 
  • Рівне 
  • Суми 
  • Кропивницький 
  • Кривий ріг 
  • Луцьк 
  • Івано-Франківськ 
  • Кам’янське 
  • Чернігів
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Чорнобиль
  • Чернівці
  • Вінниця 
  • Запоріжжя
  • Житомир
  • Черкаси
  • Тернопіль
  • Луганськ 
  • Горлівка.

Варто сказати, що кожна жінка, яка зображена на фото, які розробив штучний інтелект може нагадувати акторок, співачок або викликати певні емоції та асоціації.

Такі творіння ШІ є досить цікавими та дозволяють українцям та всьому світові подивитися на нас і наше населення іншими очима.

ШІ показав, як бачить жінок з різних областей України (фото: instagram.com/mihac2017)

Раніше ми розповідали про те, як штучний інтелект працює проти України у війні.

Також читайте наш матеріал про те, що штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки.

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Штучний інтелект