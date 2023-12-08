Штучний інтелект показав, як бачить жінок з різних областей України (фото)

Штучний інтелект наче заполонив всі сфери нашого життя і дуже часто видає цікаві речі. Тому складається повне враження, що ШІ може абсолютно все.
А про те, як штучний інтелект бачить українок з різних областей, показує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль креативщика Михайла Стадника.
Війна в Україні заполонила інформаційний простір всього світу і не дивно, що зараз нашу країну розглядають під різними кутами. Навіть штучний інтелект не став виключенням і створив фотографії жінок з різних областей нашої країни.
Особливістю цих фотокарток є те, що майже кожна з них показує поточну ситуацію в країні - тобто, війну, руїни, темноту, дим. Все це дуже чітко передає настрій кожного міста. А саме:
Варто сказати, що кожна жінка, яка зображена на фото, які розробив штучний інтелект може нагадувати акторок, співачок або викликати певні емоції та асоціації.
Такі творіння ШІ є досить цікавими та дозволяють українцям та всьому світові подивитися на нас і наше населення іншими очима.
ШІ показав, як бачить жінок з різних областей України (фото: instagram.com/mihac2017)
Раніше ми розповідали про те, як штучний інтелект працює проти України у війні.
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