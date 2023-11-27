Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає
Експерти однієї з ювелірних компаній використали штучний інтелект, щоб згенерувати образ ідеальної жінки, на думку американських чоловіків. Для складання образу в опитуваннях брало участь понад 21 тисяч чоловіків.
Як проводили опитування та який образ було згенеровано, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Daily Mail.
У учасників опитування з різних штатів США запитували про те, якими б зовнішніми характеристиками мала б мати "ідеальна жінка". Їм необхідно було назвати найкращий колір очей та волосся, тип зачіски, макіяж, стиль одягу.
Зібравши всю необхідну інформацію, команда почала генерувати образ за допомогою Maidjorney - нейронної мережі, яка створює зображення за текстовим образом користувача.
Варто зазначити, що результати перевершили всі очікування. У кожному штаті чоловіки представляють ідеальну жінку по-різному. Але для більшості - це жінка з блакитними очима, розпущеним світло-каштановим волоссям до плечей і з прямим проділом.
Також чоловіки зазначили, що їхня обраниця не повинна наносити багато косметики та носити багато прикрас. У топі виявився спортивний стиль одягу - його визнали привабливим понад половина опитаних. І найсимпатичнішими на дівчат чоловікам здаються різноманітні футболки.
Ось як виглядають ідеальні жінки у кожному штаті:
Арізона
Айова
Алабама
Вашингтон
Джорджія
Іллінойс
Каліфорнія
Канзас
Колорадо
Массачусетс
Нью Йорк
Міннесота
Міссурі
Оклахома
Пенсільванія
Теннессі
Техас
Флорида
Юта
Раніше ми писали, що OpenAl попередили про розробку, яка може знищити людство.
А ще розповідали, що модель, створена штучним інтелектом, заробляє тисячі доларів.