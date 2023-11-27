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Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Понеділок 27 листопада 2023 14:14
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Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає Як виглядає ідеальна жінка на думку штучного інтелекту (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Експерти однієї з ювелірних компаній використали штучний інтелект, щоб згенерувати образ ідеальної жінки, на думку американських чоловіків. Для складання образу в опитуваннях брало участь понад 21 тисяч чоловіків.

Як проводили опитування та який образ було згенеровано, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Daily Mail.

У учасників опитування з різних штатів США запитували про те, якими б зовнішніми характеристиками мала б мати "ідеальна жінка". Їм необхідно було назвати найкращий колір очей та волосся, тип зачіски, макіяж, стиль одягу.

Зібравши всю необхідну інформацію, команда почала генерувати образ за допомогою Maidjorney - нейронної мережі, яка створює зображення за текстовим образом користувача.

Варто зазначити, що результати перевершили всі очікування. У кожному штаті чоловіки представляють ідеальну жінку по-різному. Але для більшості - це жінка з блакитними очима, розпущеним світло-каштановим волоссям до плечей і з прямим проділом.

Також чоловіки зазначили, що їхня обраниця не повинна наносити багато косметики та носити багато прикрас. У топі виявився спортивний стиль одягу - його визнали привабливим понад половина опитаних. І найсимпатичнішими на дівчат чоловікам здаються різноманітні футболки.

Ось як виглядають ідеальні жінки у кожному штаті:

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Арізона

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Айова

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Алабама

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Вашингтон

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Джорджія

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Іллінойс

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Каліфорнія

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Канзас

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Колорадо

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Массачусетс

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Нью Йорк

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Міннесота

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Міссурі

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Оклахома

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Пенсільванія

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Теннессі

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Техас

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Флорида

Штучний інтелект згенерував зовнішність ідеальної жінки: як вона виглядає

Юта

Раніше ми писали, що OpenAl попередили про розробку, яка може знищити людство.

А ще розповідали, що модель, створена штучним інтелектом, заробляє тисячі доларів.

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Штучний інтелект жінки