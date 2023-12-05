Як штучний інтелект працює проти України у війні

Технології, що розроблені на основі штучного інтелекту, можуть ефективно працювати проти України у війні. Нещодавно Росія запустила реалістичне відео-фейк про те, начебто Головнокомандувач Залужний виступає проти Зеленського. І цей випадок не єдиний, коли ворог використав ШІ проти нас.

Про те, як може штучний інтелект нашкодити Україні у війні, розповів завідувач відділу теорії цифрових автоматів Інституту кібернетики імені В. Глушкова НАН України, доктор фізико-математичних наук Олександр Летичевський в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler).

Реалістичні фейки та агітація за "руский мір" за допомогою чат-ботів

"Зараз дійсно можна створювати реалістичні фейки та імітувати чужі голоси. Але є вже програми, які можуть розрізняти, чи це, наприклад, справжній голос Залужного, чи ні. Програми також визначають фейки і по інформації, бо чат-бот - це специфічна машина, яка певним чином формулює фрази і ці характерні риси чату можна виявити таким же штучним інтелектом, як і він", - пояснив науковець.

Також Летичевський додає, що найбільша небезпека для України від ШІ - це агітація за "руский мір", яку можуть проводити у соцмережах.

"З чат-ботами можна створити багато акаунтів у соцмережах і вони агітуватимуть людей за певні політичні партії або підбурюватимуть до неправомірних дій. Люди ж дуже емоційно сперечаються, ображають одне одного, а от чат-бот толерантний, він акуратно нав'язуватиме свою думку. А це вже напад на демократію", - говорить кібернетик.

Він наголошує, що таких випадки обов'язково треба відстежувати, а також сертифікувати нові розробки на основі ШІ, щоб вони точно були безпечними для використання.

"Це серйозна штука. Тому це треба відстежувати і все сертифікувати, бо це вплив на загальну свідомість у соцмережах. Можна перелаштувати і навчити Chat GPT, бо це ж доступна технологія. І це дуже небезпечно", - зазначає науковець.

Постійні кібератаки

Ще одна небезпека, яка загрожує Україні - кібератаки. Наші науковці протидіють їм за допомогою розробок на основі ШІ.

"Ми працюємо в області кібербезпеки. Штучний інтелект допомагає нам розрізняти атаки на комп’ютер, мережеве середовище. Тобто, ми вивчаємо трафік попередніх атак, тренуємо нейронну мережу і вже можемо визначити, що це за атака. Ця розробка дає непогані результати. Але хакери постійно придумують нові атаки, з цим важко боротися", - додав кібернетик.

Летичевський зазначив, що хакери можуть маскуватись під нормальний трафік, який важко розрізняти. Втім, наші кібернетики використовують комбінацію нейронних мереж і дедуктивного виявлення, щоб виявити такі атаки.