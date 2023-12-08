Искусственный интеллект показал, как видит женщин из разных областей Украины (фото)

Искусственный интеллект словно заполонил все сферы нашей жизни и очень часто издает интересные вещи. Поэтому создается полное впечатление, что ИИ может абсолютно все.
А о том, как искусственный интеллект видит украинок из разных областей, показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль креативщика Михаила Стадника.
Война в Украине заполонила информационное пространство всего мира и неудивительно, что сейчас нашу страну рассматривают под разными углами. Даже искусственный интеллект не стал исключением и создал фотографии женщин из разных областей нашей страны.
Особенностью этих фотографий является то, что почти каждая из них показывает текущую ситуацию в стране - то есть войну, руины, темноту, дым. Все это очень ясно передает настроение каждого города. А именно:
Следует сказать, что каждая женщина, изображенная на фото, разработавших искусственный интеллект, может напоминать актрис, певиц или вызывать определенные эмоции и ассоциации.
Такие творения ИИ достаточно интересны и позволяют украинцам и всему миру посмотреть на нас и наше население другими глазами.
ИИ показал, как видит женщин из разных областей Украины (фото: instagram.com/mihac2017)
Раньше мы рассказывали о том, как искусственный интеллект работает против Украины в войне.
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