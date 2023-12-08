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Искусственный интеллект показал, как видит женщин из разных областей Украины (фото)

Искусственный Интеллект показал, как видит женщин из разных областей Украины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Искусственный интеллект словно заполонил все сферы нашей жизни и очень часто издает интересные вещи. Поэтому создается полное впечатление, что ИИ может абсолютно все.

А о том, как искусственный интеллект видит украинок из разных областей, показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль креативщика Михаила Стадника.

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинки из разных областей

Война в Украине заполонила информационное пространство всего мира и неудивительно, что сейчас нашу страну рассматривают под разными углами. Даже искусственный интеллект не стал исключением и создал фотографии женщин из разных областей нашей страны.

Особенностью этих фотографий является то, что почти каждая из них показывает текущую ситуацию в стране - то есть войну, руины, темноту, дым. Все это очень ясно передает настроение каждого города. А именно:

  • Донецк
  • Харьков
  • Мариуполь
  • Киев
  • Одесса
  • Днепр
  • Львов
  • Макеевка
  • Кременчуг
  • Николаев
  • Полтава
  • Севастополь
  • Симферополь
  • Ровно
  • Сумы
  • Кропивницкий
  • Кривой рог
  • Луцк
  • Ивано-Франковск
  • Каменское
  • Чернигов
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Чернобыль
  • Черновцы
  • Винница
  • Запорожье
  • Житомир
  • Черкассы
  • Тернополь
  • Луганск
  • Горловка.

Следует сказать, что каждая женщина, изображенная на фото, разработавших искусственный интеллект, может напоминать актрис, певиц или вызывать определенные эмоции и ассоциации.

Такие творения ИИ достаточно интересны и позволяют украинцам и всему миру посмотреть на нас и наше население другими глазами.

ИИ показал, как видит женщин из разных областей Украины (фото: instagram.com/mihac2017)

Раньше мы рассказывали о том, как искусственный интеллект работает против Украины в войне.

Также читайте наш материал о том, что искусственный интеллект сгенерировал облик идеальной женщины.

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Искусственный интеллект