Штучне м’ясо, роботаксі: названо топ-6 головних технологічних провалів у 2023 році

Підводний апарат "Титан"

Батискаф "Титан" від компанії OceanGate, що прямував до уламків "Титаніка", зруйнувався під впливом тиску. П'ятеро людей, включаючи Стоктона Раша, засновника OceanGate, загинули внаслідок імплозії батискафу.

Слідство, проведене ЗМІ, виявило недостатню підготовку та нестачу фінансування у проекті стартапу OceanGate. Після катастрофи компанія оголосила про припинення всіх експедицій і комерційних операцій.

Батискаф "Титан" (фото: Wikipedia)

Штучне м’ясо

Стартап Upside Foods залучив 500 мільйонів доларів інвестицій із метою розробки лабораторного методу вирощування курячого м'яса. На початку своєї діяльності компанія оголосила про плани розпочати масове виробництво, проте пізніше стало відомо, що це не стосувалося "цільнотекстурованого" філе.

Upside Foods фактично вирощувала клітини курячої шкіри у лабораторних колбах, а потім пресувала їх у форму курки, що вимагало значних трудових витрат та ресурсів.

Остаточна вартість продукції виявилася в десятки разів вищою за вартість справжнього м'яса. Проте керівництво стартапу зберігає надії на майбутні технологічні прориви.

"Наша платформа - це основа для комерційного заводу, який ми зараз будуємо і який забезпечить великомасштабне виробництво після схвалення регулюючих органів", - заявила в коментарі для MIT Technology Review генеральний директор компанії Ума Валеті.

Мясо, вирощене в лабораторії (фото: BBC)

Роботаксі Cruise

Підрозділ GM став першою компанією, яка надала послуги безпілотного таксі в Сан-Франциско. Однак після кількох інцидентів з аваріями, в яких постраждали пішоходи, Департамент транспортних засобів Каліфорнії призупинив діяльність Cruise, вказавши на невиправданий ризик для громадської безпеки.

Компанія вже зробила скорочення персоналу на 25 відсотків (900 осіб) та тимчасово припинила обслуговування автономних автомобілів.

Роботаксі Cruise (фото: ITC)

Humane AI Pin

Цей пристрій без дисплея, ціна якого становить 699 доларів, прикріплюється до різних поверхонь з використанням магніту. AI Pin оснащений процесором Snapdragon та керується голосом, камерою, жестами, а також обладнаний невеликим вбудованим проектором.

Носити пристрій задумано як засіб позбавлення користувачів від залежності від мобільних телефонів. Проте критики висловили думку, що розробка незручна у використанні, оскільки голосове та жестове управління навряд чи простіше, ніж звична взаємодія зі смартфоном.

Відзначається також висока вартість пристрою та необхідність наявності другої сім-карти з окремим тарифом.

Humane AI Pin (фото: The Verge)

Високотемпературний надпровідник

У серпні група вчених із Південної Кореї представила свій винахід - надпровідник LK-99, здатний працювати за високих температур. Цей науковий прогрес був визнаний проривом, проте фізики з різних країн представили свої експерименти, які спростовують можливість існування матеріалу із зазначеними властивостями.

Підсумки експериментів підвели співробітники Центру теорії конденсованого стану речовини Мерілендського університету: "З великою часткою прикрості ми вважаємо, що гра закінчена. LK99 не є надпровідником, навіть за кімнатної температури (або за дуже низьких температур)".

LK-99 (фото: Wikipedia)

Метеорологічні кулі

Компанія Make Sunsets з Мексики здійснила запуск метеорологічних куль із запасами діоксиду сірки. Вони доставили SO₂ до стратосфери, де його і випустили. Ідея полягала у використанні цього методу для охолодження Землі, проте стартап був підданий критиці за недостатню підготовку та відсутність узгодження експерименту з науковою спільнотою.

Глава компанії Люк Айсмен заявив у відповідь, що "не збирається питати дозволу у кожної людини у світі, перш ніж спробувати трохи охолодити Землю".

Метеорологічна куля компанії Make Sunsets (фото: Wikipedia)