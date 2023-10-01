7 винаходів, які всі колись вважали безглуздими, а сьогодні без них неможливо уявити життя

Багато великих винаходів людства, без яких ми сьогодні навіть не можемо уявити своє життя, спочатку здавалися суспільству марними. Понад те, нові технології навіть викликали в людей непідробний страх.

Про винаходи, які раніше не хотіло сприймати людство, а зараз без них не можна прожити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Телефон

Перший телефон, який дозволив людям спілкуватися на відстані, було винайдено у 1876 році Александером Беллом. Після цього пристрої активно вдосконалювалися і набули великої популярності. Але не зважаючи на широку поширеність, ця техніка викликала в деяких людей страх.

Особливо сильно телефонів боялися представники старшого покоління. Вони вважали, що під час користування апаратом їх може вдарити електричним струмом. Також існував міф про те, що при обриві дроту тема їхньої розмови стане відома всім.

Ну і, зрештою, люди вважали телефон каналом виходу злих духів. Відбувалося майже те саме, що й сьогодні, адже нинішні люди похилого віку теж побоюються комп'ютерів, Wi-Fi та іншої "радіації", яку "випромінюють" прилади.

У газеті The Boston Post від 1865 є стаття про те, що голос людини неможливо передати через дроти. Автор говорив, що навіть якщо така технологія з'явиться, користі від неї не буде. Цей матеріал вийшов за десять років до появи першого телефону Белла, коли одну людину заарештували за спробу зібрати апарат для спілкування на відстані.

Як можна зрозуміти, побоювання людей минулого були марними - без телефонів сьогодні не обійтися.

Телефон-"шибениця" Александера Белла (фото: Вікіпедія)

Фотографія

Французький художник та винахідник Луї Дагер представив світові першу фотографію у 1839 році. Ця подія сталася на засіданні Паризької академії наук. Проте вчені не поспішали аплодувати новинці, багатьом винахід довелося не до вподоби.

Дагер, щоб переконати скептиків, розповів, що проводив досліди спільно з Жозефом Ньєпсом, який помер у 1833 році. Але стійке зображення йому вдалося вловити в 1837 за допомогою пари ртуті. Зрештою громадськість прийняла новинку, а Луї Дагер став багатим і всесвітньо відомим, зображення одержуване за допомогою парів ртутного пару, назвали у винахідника - "дагеротип".

Найстаріша фотографія "Вигляд з вікна в Ле Гра" (фото: Вікіпедія)

Електрика

Коли електрика була вперше відкрита, її називали "розвагою для ангелів", тому що вона в основному рекламувалася як дешевий трюк для розваги мас.

У 1879 році Томас Едісон винайшов першу лампочку розжарювання і побачив, що вона може зробити революцію в будинках, якщо він зможе переконати людей перестати її боятися. Тож до того часу, коли електрика увійшла до домівок, більшість людей не поспішали відмовлятися від своїх свічок та газового освітлення.

Навіть коли в Білому домі були встановлені вимикачі світла, президент Бенджамін Харрісон так боявся електрики, що змушував своїх співробітників вмикати та вимикати світло для нього, боячись торкатися перемикача.

Лампа Томаса Едісона з ниткою розжарювання з вугільного волокна (фото: Вікіпедія)

Телебачення

Спосіб електричної передачі зображень на відстань був запатентований 1907 професором Петербурзького технологічного інституту Борисом Розінгом. Перше зображення, що рухається, вдалося передати через 16 років американцем Чарльзом Дженкінсом. Ще через три роки Джон Берд створив першу придатну для передачі напівтонових рухомих зображень механічну систему.

Громадськість позитивно сприйняла новинку, але в те, що телебачення буде комерційно вигідним, вірили лише одиниці. Винахідник електронної лампи Лі Дефоре написав у 1926 році: "Хоча технічно телебачення можливе, воно абсолютно безглузде з комерційної точки зору".

Але інженери продовжували вдосконалювати способи передачі зображення на відстань. У 1931 році зображення стає чіткішим завдяки винаходу Володимиром Зворикіним "іконоскопа". У 1940-х роках він розбив світловий промінь на синій, червоний і зелений кольори і таким чином отримав кольорове телебачення.

Незважаючи на незаперечний успіх новинки, все ще знаходилися люди, які вважали, що про телебачення незабаром усе забудуть.

"Телебачення неминуче вийде з моди, тому що людям набридне щовечора дивитися на ту саму дерев'яну скриньку", - заявив 1946 року кінорежисер Дарел Занук.

RCA 630-TS, перший електронний телевізор масового виробництва (фото: Вікіпедія)

Космічна ракета

1909 року американський учений Роберт Годдард поділився зі світом своєю ідеєю створення багатоступінчастої ракети. За його словами, після витрачання палива одного ступеня, можна було б скинути його та використовувати паливо наступного ступеня. Таким чином людство могло б долетіти навіть до Місяця.

Вчені і звичайні люди висміяли його ідею і навіть почали сумніватися в його знаннях. Редактор газети The New York Times навіть випустив статтю, в якій вченого було жорстко розкритиковано.

Проте, 1926 року ракета з кількох ступенів, хоч і була розміром з людську руку, все ж таки була створена і злетіла на висоту 12 метрів. Технологія розвивалася, і в 1961 році людина вперше полетіла до космосу. Згодом The New York Times зізналася, що шкодує про вихід статті із критикою ідеї Годдарда.

Годдард перед випробуванням першої ракети на рідкому паливі (фото: Вікіпедія)

Літак

Винахід літака здавався людям неможливим. У 1895 році британський фізик та інженер Вільям Томсон оголосив, що машини важчі за повітря ніколи не зможуть піднятися на небо. Добре, що брати Райт не стали його слухати і продовжили займатися розробкою власного літака.

У 1903 році створений ними літак "Флайєр 1" здійснив свій перший політ у долині Кітті Хок, що у Північній Кароліні. Політ тривав лише 12 секунд, але це все одно був величезний технологічний прорив.

Після цього пройде кілька десятків років, і у світі з'являться перші вантажні та пасажирські літаки, завдяки яким люди зможуть за лічені години долати величезні відстані.

Перший політ літака Wright Flyer 17 грудня 1903 року (фото: Вікіпедія)

Комп'ютер

Сьогодні комп'ютер є практично в кожному будинку. Адже ще 1977 року засновник Digital Equipment Corp Кен Олсен говорив, що "ні в кого не може виникнути потреби мати комп'ютер у своєму будинку".

Заради справедливості варто відзначити, що це було сказано, коли комп'ютери були величезними конструкціями, що займали більшу частину кімнати.

Найперші комп'ютери займали багато місця (фото: Вікіпедія)

Вже за кілька років, у 1981 році, у продажу з'явиться перший персональний комп'ютер IBM 5150.

З того часу комп'ютери почнуть активно покращуватися і дійде до сучасних комп'ютерів, про можливості яких десятки років тому люди не могли навіть мріяти.

Перший масово доступний персональний комп'ютер IBM 5150 (фото: Вікіпедія)