Неймовірні винаходи українців, які змінили історію. Ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся правду!

Українці - це талановита та креативна нація. Історія неодноразово доводила, що ми кмітливо знаходимо вихід із багатьох ситуацій і вміємо користуватися даруванням природи - інтелектом. Тому й не дивно, що часто винаходи українців змінювали хід історії.

Про розробки, які вже давно підкорили світ, читайте нижче в матеріалі Styler.

Атомна бомба

Якщо ви вже дивилися нашумілого "Оппенйгемера", тоді точно чули про Георгія Кістяківського. Разом із Робертом Оппенгеймером він працював над створенням найстрашнішої зброї у світі.

Українець родом із Боярки, що на Київщині, керував так званим відділом X, який займався розробкою вибухових лінз. Під його очільництвом працювало 600 науковців.

Цікаво, що після звільнення від наукової діяльності вчений став антивоєнним активістом, виступав проти ядерної зброї та вторгнення США у В'єтнам.

Разом із тим Кістяківський ніколи не приховував своєї національності, а навпаки відкрито про неї говорив.

Незадовго до смерті у 1982 році Кістяківський давав інтерв'ю. Співрозмовник спитав, чи є він росіянином. Дослідник відповів, що він українець.

Кіноапарат

"Ні, це брати Люм'єри", заперечите ви. Але за два роки - у 1893 році - український механік Йосип Тимченко винайшов схожий кіноапарат. Механізм називався "слимаком" і покращував роботу стробоскопа.

За допомогою кінескопа Тимченка на Одеському іподромі навіть показали два фільми.

Але Тимченко не поширював новацію у світі. До речі, винахід і досі зберігається в запасниках Політехнічного музею в Москві.

Натомість винахідник був зосереджений на розробках для мікрохірургії, а саме для операцій на очах. А в роки Першої світової війни саме із напрацювань Тимченка вийшов верстат для виготовлення патронів, який дозволяв робити це в три рази швидше.

Перша пересадка нирки

Український хірург Юрій Вороний здійснив першу у світі операцію з пересадки внутрішнього органу живій людині. Це сталося у 1933 році в Харкові, де Вороний проходив стажування.

Після операції нирка включилася в кровообіг і почала самостійно функціонувати. Про таке відкриття в медицині написали італійські та іспанські видання. І хоча після втручання пацієнтка прожила лише 48 годин, майбутнім лікарям це дало поштовх до досліджень у сфері трансплантації.

Космічний корабель "Аполлон"

Це серія космічних кораблів США, які можуть доставляти астронавтів на Місяць. Вперше на ньому полетів всесвітньо відомий Ніл Армстронг з іншими колегами. І до створення такого винаходу доклав зусиль український інженер Михайло Яримович.

Винахідник відповідав за оборонні проєкти Повітряних сил США, а згодом обійняв посаду директора Дорадчої групи аерокосмічних дослідів та розвитку при НАТО. Тож фактично можна стверджувати, що Україна в НАТО таки була і, можливо, без знань наших співвітчизників багато сучасних розробок не були б реалізованими.

Безкровний аналіз крові

Впевнена, що бодай раз у своєму житті ви здавали кров на аналізи. Для когось цей процес є безболісним, а хтось, наприклад, боїться його. На такі випадки харків'янин і доктор медичних наук Анатолій Малихін винайшов методику досліджень, де для визначення стану пацієнта непотрібно брати кров.

Аналіз робиться з допомогою прикріплення п'яти датчиків до тіла людини. У комп'ютерній програмі вводять вік, стать, зріст, вагу, частоту дихання та пульсу пацієнта. Через п'ять хвилин пристрій визначає 131 показник крові.

Сьогодні таким винаходом користуються клініки в Україні, Китаї, Чехії та ОАЕ.

Вражає, чи не так? Більше про інноваційні винаходи українців дивіться в новому відео на YouTube-каналі РБК-Україна.