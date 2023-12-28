Искусственное мясо, роботакси: названы топ-6 главных технологических провалов в 2023 году

Подводный аппарат "Титан"

Батискаф "Титан" от компании OceanGate, направлявшийся к обломкам "Титаника", разрушился под влиянием давления. Пятеро человек, включая Стоктона Раша, основателя OceanGate, погибли в результате имплозии батискафа.

Следствие, проведенное в СМИ, выявило недостаточную подготовку и недостаток финансирования в проекте стартапа OceanGate. После крушения компания объявила о прекращении всех экспедиций и коммерческих операций.

Батискаф "Титан" (фото: Wikipedia)

Искусственное мясо

Стартап Upside Foods привлек 500 миллионов долларов инвестиций в целях разработки лабораторного метода выращивания куриного мяса. В начале своей деятельности компания объявила о планах начать массовое производство, однако позже стало известно, что это не касалось "цельнотекстурированного" филе.

Upside Foods фактически выращивала клетки куриной кожи в лабораторных колбах, а затем прессовала их в форму курицы, что требовало значительных трудовых затрат и ресурсов.

Окончательная стоимость продукции оказалась в десятки раз выше стоимости настоящего мяса. Однако руководство стартапа сохраняет надежды на будущие технологические прорывы.

"Наша платформа - это основа для коммерческого завода, который мы сейчас строим и который обеспечит крупномасштабное производство после одобрения регулирующих органов", - заявила в комментарии для MIT Technology Review генеральный директор компании Ума Валетти.

Мясо, выращенное в лаборатории (фото: BBC)

Роботакси Cruise

Подразделение GM стало первой компанией, предоставившей услуги беспилотного такси в Сан-Франциско. Однако, после нескольких инцидентов с авариями, в которых пострадали пешеходы, Департамент транспортных средств Калифорнии приостановил деятельность Cruise, указав на неоправданный риск для общественной безопасности.

Компания уже произвела сокращение персонала на 25 процентов (900 человек) и временно прекратила обслуживание автономных автомобилей.

Работакси Cruise (фото: ITC)

Humane AI Pin

Это устройство без дисплея, цена которого составляет 699 долларов, прикрепляется к разным поверхностям с использованием магнита. AI Pin оснащен процессором Snapdragon и управляется голосом, камерой, жестами, а также оборудован небольшим встроенным проектором.

Носить устройство задуман как средство избавления пользователей от зависимости от мобильных телефонов. Однако критики выразили мнение, что разработка неудобна в использовании, поскольку голосовое и жестовое управление вряд ли проще, чем обычное взаимодействие со смартфоном.

Отмечается также высокая стоимость устройства и необходимость наличия второй сим-карты по отдельному тарифу.

Humane AI Pin (фото: The Verge)

Высокотемпературный сверхпроводник

В августе группа ученых из Южной Кореи представила свое изобретение - сверхпроводник LK-99, способный работать при высоких температурах. Этот научный прогресс был признан прорывом, однако физики из разных стран представили свои эксперименты, опровергающие возможность существования материала с указанными свойствами.

Итоги экспериментов подвели сотрудники Центра теории конденсированного состояния вещества Мэрилендского университета: "С большой долей огорчения мы считаем, что игра окончена. LK99 не является сверхпроводником, даже при комнатной температуре (или при очень низких температурах)".

LK-99 (фото: Wikipedia)

Метеорологические шары

Компания Make Sunsets из Мексики произвела запуск метеорологических шаров с запасами диоксида серы. Они доставили SO₂ в стратосферу, где его и выпустили. Идея заключалась в использовании этого метода для охлаждения Земли, однако стартап был подвергнут критике за недостаточную подготовку и отсутствие согласования эксперимента с научным сообществом.

Глава компании Люк Айсмен заявил в ответ, что "не намерен спрашивать разрешения у каждого человека в мире, прежде чем попытаться немного охладить Землю".

Метеорологический шар компании Make Sunsets (фото: Wikipedia)