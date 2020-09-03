Штрафуют не тех: в Украине могут отменить автофиксацию нарушений ПДД

В Конституционный Суд поступила жалоба на камеры фиксации нарушений ПДД
В Украине могут признать неконституционной автоматическую фиксацию нарушений ПДД, которая стартовала с июня на дорогах страны. Такая жалоба поступила в Конституционный Суд.
В частности, было обжаловано положение КоАП, согласно которому можно привлечь к административной ответственности лицо, на которое зарегистрировано авто, снятое камерами в момент нарушения правил. Об этом замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, представитель парламента в Конституционном Суде Ольга Совгиря сообщила в своем Telegram-канале.
Суть проблемы заключается в том, что владелец транспортного средства и человек, совершивший правонарушение за рулем могут быть разными людьми, однако ответственность все равно возлагается на лицо, на которое зарегистрировано ТС.
Автор жалобы заявляет, что в таком случае нарушается:
При этом Совгиря предоставила ряд аргументов о конституционности системы автофиксации нарушений ПДД:
Ранее сообщалось, что украинских водителей будут штрафовать за "модные" номера.
Напомним, ранее в МВД объяснили украинцам, как при автофиксации нарушений ПДД не получить штраф по ошибке.