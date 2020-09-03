Штрафують не тих: в Україні можуть скасувати автофіксацію порушень ПДР

До Конституційного Суду надійшла скарга на камери фіксації порушень ПДР
В Україні можуть визнати неконституційною автоматичну фіксацію порушень ПДР, яка стартувала з червня на дорогах країни. Така скарга надійшла до Конституційного Суду.
Зокрема, було оскаржено положення КУпАП, згідно з яким можна притягнути до адміністративної відповідальності особу, на яку зареєстровано авто, зняте камерами в момент порушення правил. Про це заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики, представник парламенту в Конституційному Суді Ольга Совгиря повідомила у своєму Telegram-каналі.
Суть проблеми полягає в тому, що власник транспортного засобу та людина, яка вчинила правопорушення за кермом можуть бути різними людьми, але відповідальність все одно покладається на особу, на яку зареєстровано ТЗ.
Автор скарги заявляє, що в такому випадку порушується:
При цьому Совгиря надала ряд аргументів щодо конституційності системи автофиксации порушень ПДР:
Раніше повідомлялося, що українських водіїв будуть штрафувати за "модні" номери.
Нагадаємо, раніше у МВС пояснили українцям, як при автофіксації порушень ПДР не отримати штраф помилково.