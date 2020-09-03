Штрафують не тих: в Україні можуть скасувати автофіксацію порушень ПДР

В Україні можуть визнати неконституційною автоматичну фіксацію порушень ПДР, яка стартувала з червня на дорогах країни. Така скарга надійшла до Конституційного Суду.

Зокрема, було оскаржено положення КУпАП, згідно з яким можна притягнути до адміністративної відповідальності особу, на яку зареєстровано авто, зняте камерами в момент порушення правил. Про це заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики, представник парламенту в Конституційному Суді Ольга Совгиря повідомила у своєму Telegram-каналі.

Суть проблеми полягає в тому, що власник транспортного засобу та людина, яка вчинила правопорушення за кермом можуть бути різними людьми, але відповідальність все одно покладається на особу, на яку зареєстровано ТЗ.

Автор скарги заявляє, що в такому випадку порушується:

принцип індивідуального характеру юридичної відповідальності;

презумпція невинуватості особи;

право на професійну правничу допомогу (постанова про накладення адміністративного стягнення може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності).

При цьому Совгиря надала ряд аргументів щодо конституційності системи автофиксации порушень ПДР:

обмеження прав є пропорційним тій меті, яку планується досягти: забезпечення безпеки дорожнього руху, захист життя і здоров'я громадян;

КУпАП встановлює не презумпцію винуватості власника транспортного засобу, як вказують автори скарги, а презумпцію володіння транспортним засобом в момент вчинення правопорушення саме його законним володільцем (власником). При цьому ця презумпція може бути спростована. Встановлення презумпцій такого роду не суперечить практиці ЄСПЛ;

автоматична фіксація правопорушень виключає корупційну складову та позитивно зарекомендувала себе в Австрії, Великій Британії, Італії, Нідерландах, Німеччині, Франції, Швейцарії, Швеції;

у справі "Фальк проти Нідерландів" Європейський суд з прав людини визнав правомірною відповідальність саме власників транспортних засобів.

Раніше повідомлялося, що українських водіїв будуть штрафувати за "модні" номери.

Нагадаємо, раніше у МВС пояснили українцям, як при автофіксації порушень ПДР не отримати штраф помилково.