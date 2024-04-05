25-річним приготуватися: які документи потрібно взяти до ТЦК

В Україні триває воєнний стан та продовжується мобілізація. Днями був підписаний закон про те, що мобілізувати тепер мають право всіх українців від 25 років. Отже, ТЦК та СП почнуть запрошувати військовозобов'язаних для оновлення даних.

Які документи потрібно взяти з собою обов'язково, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Отримання повістки

Потрібно пам'ятати, що вручення повістки не означає автоматичного відправлення одразу на фронт. Повістки надходять громадянам України для:

Уточнення даних

Проходження медичної комісії

Мобілізація та направлення на навчання

Які документи будуть потрібні

У повістці вказується дата та час відвідування ТЦК. Це означає, що потрібно у вказану дату та час прибути до ТЦК та взяти с собою необхідні документи. А саме:

Паспорт

Ідентифікаційний код

Військово-обліковий квиток

Медичні документи

Посвідчення водія

Документи про освіту

Документи про склад сім'ї

Документи про наявність дітей

Посвідчення про багатодітність

Документи про догляд за людьми з інвалідністю

Варто зазначити, що якщо у вас є індивідуальні медичні показання, то слід мати з собою висновок лікарсько-консультативної комісії, повну історію хвороби.

Правом на відстрочку від призову можна скористатися лише до набуття статусу військовослужбовця. Після призову під час мобілізації та зарахування до особового складу військової частини подавати заяву про відстрочку пізно.

Як отримати відстрочку

Право на звільнення від призову реалізується шляхом подання відповідної заяви з додаванням документів, що підтверджують відстрочку. Такими документами можуть бути докази, що підтверджують сімейний зв'язок. Наприклад, посвідчення про багатодітність.