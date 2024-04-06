Що треба знати про повторне проходження ВЛК чоловіків, яких вже визнали непридатними

Нещодавно Верховна Рада України скасувала поняття "обмежено придатний" для служби в ЗСУ. Деяким чоловікам, які мали цей статус, уже почали надходити звернення від ТЦК, що вони повинні повторно пройти ВЛК.

Про те, що треба знати про цю процедуру, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Адвокатського об'єднання "Пані в законі" в Telegram.

Чи можуть чоловіків зобов'язати повторно пройти ВЛК

За словами адвоката Марії Левченко, вже помітні перші результати перевірок районних ТЦК щодо визнання військовозобов'язаних непридатними у попередні два роки.

"Чоловікам, які були визнані обмежено придатними у 2022-2023 роках почали надходити пропозиції пройти повторний переогляд ВЛК в області, а не у районних ТЦК, де вони стоять на обліку. Начебто для того, щоб надати медичну свіжу документацію, щоб вони могли підтвердити свій стан непридатності. Навіть, якщо вони вже встигли списати на основі того, що їх було визначено, як непридатного", - говорить адвокат Марія Левченко.

Вона наголошує, що при цьому працівники не дають у таких зверненнях жодної нормативної аргументації чи інструкцій. Підставою проходження такого переогляду зазначають - перевірка ЦВЛК (центральної військово-лікарської комісії).

Що робити, якщо вам надійшла така пропозиція

"У відповідь на таку пропозицію ви можете написати листа і пояснити, що ви проходили по старій редакції наказу номер 402 і друге - ви можете попросити надати аргументовану відповідь, чому і на основі чого вам пропонують пройти переогляд", - каже юрист.

Левченко пояснює, що коли людина вже знята з військового переобліку і виключена з військового обліку на основі того, що її визнали непридатною, то якоїсь обов'язковості для неї цей документ нести не може.

"Зараз немає процедур, коли вас уже виключили із військового обліку, а тоді мають право заново поставити і заново переглядати. Це не передбачено діючими нормами закону із приводу мобілізації. Тому поки це взаємодія виключно листами, тому що треба дізнатися на підставі чого зараз надходять ось такі листи", - говорить адвокат.