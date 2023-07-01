Штрафи, які можуть отримати всі військовозобов'язані, стаючи на облік у ТЦК: точні суми

Які дані потрібно подавати до ТЦК СП

Відповідно до пункту 23 постанови Кабінету Міністрів України №1487, призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні оновити дані в разі зміни:

прізвища, ім'я, по батькові

дати та місця народження

статі

місця проживання та перебування

відомостей про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та інших представників

відомостей про сімейний стан особи та членів її сім'ї, а також дітей

реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон

відомостей про громадянство

відомостей про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно зниклою

відомостей щодо визнання особи недієздатною чи поновлення дієздатності

відомостей про зайнятість

реєстраційного номера облікової картки платника податків

відцифрованого образу обличчя особи

відомостей про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України

відомостей про освіту та спеціальність

відомостей про стан здоров'я, що збирають з метою визначення придатності для виконання військового обов'язку

відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності

відомостей про розгляд судом кримінальної справи

відомостей про наявність чи відсутність судимості

унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі за наявності

відомостей про право на відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації

Зазначимо, що правдива інформація з цих пунктів є важливою для точного військового обліку країни. Повідомляти чи передати нові дані потрібно протягом семи днів після зміни тієї чи іншої інформації.

Яке може бути покарання за порушення правил

Відповідно до статті 210-1 "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено розміри штрафів у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян.

Таким чином суми "покарань" становлять:

для фізичних осіб відповідальних осіб за ведення військового обліку - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень)

для посадових осіб - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 гривень)

За повторне порушення протягом року, штрафи для громадян збільшуються від 3 400 до 5 100 гривень, а для посадових осіб - від 5 100 до 8 500 гривень.