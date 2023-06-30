Військовообов'язковим українцям можуть вручити повістку на роботі: за яких умов

У рамках оголошеної мобілізації в Україні роботодавець може вручати повістки працівникам на роботі, і це буде законним.

За яких умов він може це зробити – читайте у матеріалі Styler.

Що потрібно знати

Роботодавці мають право вручати повістки своїм військовозобов'язаним працівникам. Це передбачено постановою Кабміну №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

Згідно з новими правилами військового обліку прийняти на роботу або навчання військовозобов'язаного можуть тільки після взяття його на військовий облік.

А жінок, котрі навчаються на медичних професіях, беруть на облік на останньому курсі навчання.

Роботодавці також зобов'язані повідомляти територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СПЕ) дані про взяття на роботу та звільнення співробітників, а також надавати інформацію про них, поки вони працюють у компанії.

Зазначимо, що роботодавець може повідомляти та вручати повістки своїм підлеглим лише, якщо отримав відповідне розпорядження від начальника ТЦК та СП.

Що має зробити роботодавець