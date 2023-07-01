Штрафы, которые могут получить все военнообязанные, становясь на учет в ТЦК: точные суммы

Какие данные нужно подавать в ТЦК СП

В соответствии с пунктом 23 постановления Кабинета Министров Украины №1487 призывники, военнообязанные и резервисты должны обновить данные в случае изменения:

фамилии, имя, отчества

даты и места рождения

пола

места жительства и пребывания

сведений о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях

сведений о семейном положении лица и членов его семьи, а также детей

реквизитов паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу

сведений о гражданстве

сведений о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно пропавшим

сведений о признании лица недееспособным или возобновлении дееспособности

сведений о занятости

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика

отцифрованного образа лица

сведений о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины

сведений об образовании и специальности

сведений о состоянии здоровья, собираемых с целью определения пригодности для выполнения воинского долга

сведений о привлечении к уголовной ответственности

сведений о рассмотрении судом уголовного дела

сведений о наличии или отсутствии судимости

уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре при наличии

сведений о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации

Отметим, что правдивая информация из этих пунктов важна для точного военного учета страны. Сообщать или передать новые данные следует в течение семи дней после изменения той или иной информации.

Какое может быть наказание за нарушение правил

Согласно статье 210-1 "Нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации" определены размеры штрафов в не облагаемых налогом минимумах доходов граждан.

Таким образом, суммы "наказаний" составляют:

для физических лиц ответственных лиц за ведение военного учета - от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен)

для должностных лиц - от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен)

За повторное нарушение в течение года штрафы для граждан увеличиваются от 3 400 до 5 100 гривен, а для должностных лиц - от 5 100 до 8 500 гривен.