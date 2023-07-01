Штрафы, которые могут получить все военнообязанные, становясь на учет в ТЦК: точные суммы

Уже почти полтора года в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В связи с этим все военнообязанные имеют обязанности, определенные законом. Одна из них - это соблюдение правил военного учета в ТЦК СП военнообязанными, призывниками и резервистами.
О них в интервью Армія Inform подробно рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо.
Какие данные нужно подавать в ТЦК СП
В соответствии с пунктом 23 постановления Кабинета Министров Украины №1487 призывники, военнообязанные и резервисты должны обновить данные в случае изменения:
фамилии, имя, отчества
даты и места рождения
пола
места жительства и пребывания
сведений о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях
сведений о семейном положении лица и членов его семьи, а также детей
реквизитов паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу
сведений о гражданстве
сведений о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно пропавшим
сведений о признании лица недееспособным или возобновлении дееспособности
сведений о занятости
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика
отцифрованного образа лица
сведений о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины
сведений об образовании и специальности
сведений о состоянии здоровья, собираемых с целью определения пригодности для выполнения воинского долга
сведений о привлечении к уголовной ответственности
сведений о рассмотрении судом уголовного дела
сведений о наличии или отсутствии судимости
уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре при наличии
сведений о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации
Отметим, что правдивая информация из этих пунктов важна для точного военного учета страны. Сообщать или передать новые данные следует в течение семи дней после изменения той или иной информации.
Какое может быть наказание за нарушение правил
Согласно статье 210-1 "Нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации" определены размеры штрафов в не облагаемых налогом минимумах доходов граждан.
Таким образом, суммы "наказаний" составляют:
для физических лиц ответственных лиц за ведение военного учета - от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен)
для должностных лиц - от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен)
За повторное нарушение в течение года штрафы для граждан увеличиваются от 3 400 до 5 100 гривен, а для должностных лиц - от 5 100 до 8 500 гривен.