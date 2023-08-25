Штраф за фари. У якому випадку водії можуть "попасти" на гроші

Деякі водії встановлюють на свої транспортні засоби ксенонові чи галогенні фари, щоб модернізувати авто. Але це заборонено законодавством і карається штрафом.
Про те, скільки доведеться заплатити за такі порушення, читайте у матеріалі нижче.
Найбільшою мотивацією для водіїв є те, що такі світлодіодні, ксенонові або ж галогенні фари дають кращу видимість на дорогах вночі. Але саме через це їх і не можна використовувати, бо створюючи надто яскраве світло, вони здатні засліпити інших учасників дорожнього руху і цим спричинити аварійну ситуацію.
Використання таких фар є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено покарання у розмірі 510 грн.
Але разом із цим, за керування автомобілем, який переобладнаний з порушеннями відповідних правил, норм та стандартів можна заплатити ще й додатковий штраф у розмірі 340 грн. Це передбачено частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
У випадку повторного порушення протягом року, водію "світить" серйозніше покарання - його можуть залишити без прав на термін від 3-х до 6 місяців.
Наголосимо, що транспортний засіб має бути обладнаний лише тими фарами, які передбачені заводом-виробником.
Нагадаємо, що за аварійку також можна отримати штраф, якщо її використовувати у неналежних випадках. За це порушення доведеться заплатити 425 грн. А якщо з цієї причини станеться аварія, то водію випишуть штраф у розмірі 680 грн і навіть можуть забрати посвідчення на 6-12 місяців.
У яких випадках можна вмикати аварійку:
під час руху авто з технічними несправностями
під час буксирування авто
на місці ДТП
при вимушеній зупинці
якщо інший водій засліплює вас світлом фар і вам треба подати йому сигнал
коли авто зупинилось на вимогу патруля
коли водій дякує іншому учаснику руху або перепрошує його
У всіх інших випадках використання аварійки може каратись штрафом.
Також нагадаємо, що з 1 жовтня по 1 травня за містом на авто мають бути увімкнені денні ходові вогні або ближнє світло фар. За це порушення загрожує штраф від 425 до 510 грн.
Раніше ми писали про те, що для водіїв готують новий штраф.
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