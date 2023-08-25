Штраф за фары. В каком случае водители могут "попасть" на деньги

Почему нельзя использовать ксеноновые и галогенные фары

Наибольшей мотивацией для водителей является то, что такие светодиодные, ксеноновые или галогенные фары дают лучшую видимость на дорогах ночью. Но именно поэтому их и нельзя использовать, потому что создавая слишком яркий свет, они способны ослепить других участников дорожного движения и этим повлечь за собой аварийную ситуацию.

Использование таких фар является административным правонарушением, за которое предусмотрено наказание в размере 510 грн.

Но вместе с этим, за управление автомобилем, который переоборудован с нарушениями соответствующих правил, норм и стандартов, можно заплатить еще и дополнительный штраф в размере 340 грн. Это предусмотрено частью 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях,

В случае повторного нарушения в течение года, водителю "светит" более серьезное наказание - его могут оставить без прав на срок от 3-х до 6 месяцев.

Отметим, что транспортное средство должно быть оборудовано только фарами, которые предусмотрены заводом-производителем.

Когда можно получить штраф за аварийку

Напомним, что за аварийку можно получить штраф, если ее использовать в ненадлежащих случаях. За это нарушение придется заплатить 425 грн. А если по этой причине произойдет авария, водителю выпишут штраф в размере 680 грн и даже могут забрать удостоверение на 6-12 месяцев.

В каких случаях можно включать аварийку:

при движении авто с техническими неисправностями

во время буксировки авто

на месте ДТП

при вынужденной остановке

если другой водитель ослепляет вас светом фар и вам нужно подать ему сигнал

когда авто остановилось по требованию патруля

когда водитель благодарит другого участника движения или извиняется перед ним

Во всех остальных случаях использование аварийки может наказываться штрафом.

Также напомним, что с 1 октября по 1 мая за городом на авто должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар. За это нарушение грозит штраф от 425 до 510 грн.