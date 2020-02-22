Штормовые порывы с метелями: в Украине резко ухудшится погода

Погода в Украине зимой (фото: РБК-Украина)

В Украину ворвется непогода из-за циклонов Xanthippe и Yulia

Погода в Украине ухудшится и ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега, а ветер усилится до штормовых порывов. Така непростая синоптическая ситуация намечается в нашей стране уже с 23 февраля.

Непогода будет обусловлена влиянием циклона Xanthippe, названного так в честь жены древнегреческого философа Сократа Ксантиппы, известной своим сложным нравом. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Эксперт отметила, что циклон действительно сформирует в воскресенье сложную, "бранную" погоду в зоне своего влияния.

"И его атмосферный фронт достигнет Украины, куда принесет осадки и усиление ветра", - добавила она.

Осадки прогнозируются в большинстве областей, за исключением Юга, который окажется под влиянием антициклона Гюнтер.

Мощные порывы ветра западного направления могут составить до 15-20 м/с и более, а в Карпатах - до 30 м/с.

Температура воздуха ожидается в пределах +3... +9 градусов с последующим снижением в понедельник до +2... +5 градусов.

Погода в Украине 23 февраля - метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Так, уже в начале следующей недели циклон Yulia, который формируется над Германией, "покажет свой характер в Украине 24 февраля так, что Ксантиппа будет выглядеть на ее фоне милой кудрявой овечкой".

В понедельник синоптик прогнозирует в нашей стране значительные осадки в виде мокрого снега и дождя и очень мощный штормовой ветер - 22-28 м/с, а в Карпатах даже до 40 м/с.

Погода в Украине 24 февраля - метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)