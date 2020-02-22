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Штормові пориви з хуртовинами: в Україні різко погіршиться погода

STYLERЖиття    22.02.2020 - 20:43
Штормові пориви з хуртовинами: в Україні різко погіршиться погода
Погода в Україні взимку (фото: РБК-Україна)

В Україні увірветься негода через циклони Xanthippe та Yulia

Погода в Україні погіршиться і очікуються опади у вигляді дощів та мокрого снігу, вітер посилиться до штормових поривів. Така непроста синоптична ситуація намічається в нашій країні вже з 23 лютого.

Негода буде обумовлена впливом циклону Xanthippe, названого так на честь дружини давньогрецького філософа Сократа Ксантиппи, відомої своїм складним характером. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Експерт зазначила, що циклон дійсно сформує у неділю складну, "лайливу" погоду в зоні свого впливу.

"І його атмосферний фронт досягне України, куди принесе опади та посилення вітру", - додала вона.

Опади прогнозуються в більшості областей, за винятком Півдня, який опиниться під впливом антициклону Гюнтер.

Потужні пориви вітру західного напрямку можуть скласти до 15-20 м/с і більше, а в Карпатах - до 30 м/с.

Температура повітря очікується в межах +3... +9 градусів із наступним зниженням у понеділок до +2... +5 градусів.

Штормові пориви з хуртовинами: в Україні різко погіршиться погода

Погода в Україні 23 лютого - метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Так, вже на початку наступного тижня циклон Yulia, який формується над Німеччиною, "покаже свій характер в Україні 24 лютого так, що Ксантиппа буде виглядати на її тлі милою кучерявою овечкою".

У понеділок синоптик прогнозує в нашій країні значні опади у вигляді мокрого снігу і дощу та дуже потужний штормовий вітер - 22-28 м/с, а в Карпатах навіть до 40 м/с.

Штормові пориви з хуртовинами: в Україні різко погіршиться погода

Погода в Україні 24 лютого - метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Вітер та сильні хуртовини: на Україну насувається циклон Заллє сильними дощами: синоптики назвали дату погіршення погоди
Новини України ГідрометцентрНаталка Диденко
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