Штормовой ветер пригонит в Украину грозы и холод: где быстро испортится погода

Погода в Украине 16 мая

В понедельник синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду, возможна небольшая облачность. Существенных осадков не будет.

Ночная температура начнет падать, на западе до +4 +7 градусов, в центре +6 +8 градусов, на востоке до +9 градусов, в южной части от +8 до +12 градусов.

Днем в большинстве регионов ожидается от +18 до +21 градуса, на юге прогреется до +22 градусов.

В Киеве 16 мая небольшая облачность, сухо. Ночью +7 +9 градусов, днем +18 +20 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 16 мая

Погода в Украине 17 мая

Во вторник большую часть страны накроет ливнями и грозами, возможен даже град. Сухо будет только на востоке, севере и в Херсонской области.

Ночью ожидается от +5 до +8 градусов, в южной части до +12 градусов. Днем от +17 до +19 градусов, на юге прогреется до +22 +24 градусов.

В Киеве 17 мая синоптики прогнозируют грозу и дождь. Ночью +7 +9 градусов, днем +17 +19 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 17 мая

Погода в Украине 18 мая

В среду дождями охватит всю территорию страны, грозы и ливни уйдут в центральные и восточные области. Сухо будет днем только в Одессе.

Ночная температура упадет местами до +4 +7 градусов, на востоке +6 +8 градусов, в южной части до +13 градусов.

Днем температура упадет во всех областях, ожидается от +12 до +15 градусов, только на юге будет теплее, от +15 до +19 градусов.

В Киеве 18 мая пройдет дождь. Ночью ожидается от +7 до +9 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 18 мая