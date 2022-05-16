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Штормовий вітер прижене в Україну грози і холод: де швидко зіпсується погода

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями кардинально зміниться. Сильний штормовий вітер принесе з собою різке похолодання, грози та дощі.

Яка погода очікує українців найближчими днями, розповіли в Українському гідрометцентрі.

Погода в Україні 16 травня

У понеділок синоптики прогнозують суху і сонячну погоду, можлива невелика хмарність. Істотних опадів не буде.

Нічна температура почне падати, на заході до + 4 +7 градусів, в центрі +6 +8 градусів, на сході до +9 градусів, в південній частині від +8 до + 12 градусів.

Вдень у більшості регіонів очікується від +18 до +21 градуса, на півдні прогріється до + 22 градусів.

У Києві 16 травня невелика хмарність, сухо. Вночі + 7 +9 градусів, вдень +18 + 20 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 16 травня

Погода в Україні 17 травня

У вівторок більшу частину країни накриє зливами та грозами, можливий навіть град. Сухо буде тільки на сході, півночі та в Херсонській області.

Вночі очікується від + 5 до +8 градусів, у південній частині до + 12 градусів. Вдень від +17 до +19 градусів, на півдні прогріється до +22 + 24 градусів.

У Києві 17 травня синоптики прогнозують грозу і дощ. Вночі + 7 +9 градусів, вдень +17 + 19 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 17 травня

Погода в Україні 18 травня

У середу дощами охопить всю територію країни, грози та зливи підуть в центральні та східні області. Сухо буде вдень тільки в Одесі.

Нічна температура впаде місцями до + 4 +7 градусів, на сході +6 +8 градусів, у південній частині до + 13 градусів.

Вдень температура впаде у всіх областях, очікується від +12 до +15 градусів, тільки на півдні буде тепліше, від +15 до + 19 градусів.

У Києві 18 травня пройде дощ. Вночі очікується від + 7 до +9 градусів, вдень від +12 до + 14 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 18 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики прогнозують в Україні сильне похолодання і дощі.

А також ми розповідали про те, що синоптики дали екстремальний прогноз на літо для Києва.

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