В Украину идет резкое похолодание и дожди: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшие дни кардинально поменяется. На смену солнечной и сухой погоде придет резкое похолодание и сильные дожди. Местами ночью температура снизится до +2 градусов.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине 15 мая

В воскресенье кратковременные дожди пройдут в Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Сумах. На всей остальной территории Украины будет солнечно и сухо.

Ночная температура составит от +8 до +11 градусов, на юге +13 +15 градусов. Днем ожидается от +19 до +21 градуса. На западе прогреется до +22 градусов, в южных областях до +25 градусов.

В Киеве 15 мая небольшая облачность, сухо. Ночью +8 +10 градусов, днем +18 +20 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 15 мая

Погода в Украине 16 мая

В понедельник сухо и солнечно будет во всех областях Украины. Однако температура воздуха начнет снижаться.

Ночью ожидается +7 +9 градусов, на юге от +11 до +14 градусов. Днем в большинстве областей ожидается от +17 до +19 градусов, на юге прогреется до +20 +23 градусов.

В Киеве 16 мая будет сухо и солнечно. Ночью +8 +10 градусов, днем от +18 до +20 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 16 мая

Погода в Украине 17 мая

Во вторник погода в Украине испортится. Ожидаются сильные дожди по всей территории Украины, в южной части возможны грозы.

Ночная температура будет колебаться в пределах +7 +9 градусов. Днем +17 +19 градусов, на западе похолодает до +15 +17 градусов, в южной части высокая температура воздуха сохранится, ожидается от +20 до +25 градусов.

В Киеве 17 мая пройдет дождь. Ночью +8 +10 градусов, днем от +18 до +20 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 17 мая

Погода в Украине 18 мая

В среду похолодание накроет всю Украину. Дожди пройдут во всех областях, местами сильные. На юге страны возможны грозы.

Ночью температура упадет до +3 +5 градусов на западе, в остальных регионах от +5 до +8 градусов.

Днем похолодает во всех регионах, ожидается от +13 до +15 градусов, на юге до +17 +19 градусов. В большинстве областей синоптики прогнозируют сильный ветер, со штормовыми порывами.

В Киеве 18 мая ожидается сильный дождь и штормовой ветер. Ночью +6 +8 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 18 мая

Во второй половине недели погодная ситуация начнет улучшаться и ожидается повышение дневной температуры. Однако в ночь на четверг синоптики прогнозируют на западе Украине от +2 до +4 градусов.