Штормовой ветер и мороз до -12: на Украину надвигается страшная непогода

Погода в Украине в четверг, 21 ноября, значительно ухудшится из-за противостояния двух атмосферных фронтов - циклона с Запада и антициклона с Востока. Это приведет к сильному ветру и дневным заморозкам, сообщают синоптики. Как долго продлится "морозный сезон" в ноябре - в материале Styler.

Согласно прогнозу Наталки Диденко, 21 ноября по всей Украине ветер будет достигать штормовых значений, что понизит на 2-5 градусов температуру "по ощущениям". При этом реальная температура на термометрах будет и так низкой.

Ближайшей ночью будет от -3 до +3, на Востоке -3... -8, а в западных областях ночь ожидается довольно теплой - от +3 до +7 градусов. Днем будет от 0 до +4, в восточных областях до -2 мороза, а в Крыму, на Западе и Одесчине +4... +10 по Цельсию.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Что касается осадков, то небольшие дожди ожидаются в западном регионе, а на остальных территориях будет морось и туман.

В Киеве 21 ноября осадков не будет, но возможна небольшая морось. Ближайшей ночью около нуля, а днем +1... +3 градуса. Будет задувать сильный штормовой ветер. А вечером температура в столице снизится до -1... -4 градусов.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Такая погода, судя по картам Украинского гидрометцентра, продлится до конца недели. Осадки маловероятны, но впереди морозные дни и ночи. При этом пик морозов придется на пятницу, 22 ноября, когда ночная температура снизится до -12 градусов на Востоке.

Погода в Украине с 21 по 24 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Что касается долгосрочных прогнозов, то судя по синоптическим таблицам от Gismeteo на месяц, к концу ноября возможно короткое потепление до +7 градусов. Кроме того, декабрь обещает быть достаточно мягким, как для зимнего месяца.

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)