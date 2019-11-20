Штормовий вітер і мороз до -12: на Україну насувається страшна негода

Погода в Україні у четвер, 21 листопада, значно погіршиться через протистояння двох атмосферних фронтів - циклону з Заходу і антициклону зі Сходу. Це призведе до сильного вітру і денних заморозків, повідомляють синоптики. Як довго триватиме "морозний сезон" в листопаді - в матеріалі Styler.

Згідно з прогнозом Наталки Діденко, 21 листопада по всій Україні вітер буде досягати штормових значень, що знизить на 2-5 градусів температуру "на відчуття". При цьому реальна температура на термометрах буде і так низькою.

Найближчої ночі буде від -3 до +3, на Сході -3... -8, а в західних областях ніч очікується досить теплою - від +3 до +7 градусів. Вдень очікується від 0 до +4, у східних областях до -2 морозу, а в Криму, на Заході та Одещині +4... +10 за Цельсієм.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Що стосується опадів, то невеликі дощі очікуються в західному регіоні, а на решті територій буде сніг і туман.

У Києві 21 листопада опадів не буде, але можлива невелика мряка. Найближчої ночі близько нуля, а вдень +1... +3 градуси. Буде задувати сильний штормовий вітер. А ввечері температура в столиці знизиться до -1... -4 градусів.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Така погода, судячи по картах Українського гідрометцентру, триватиме до кінця тижня. Опади малоймовірні, але попереду морозні дні і ночі. При цьому пік морозів припаде на п'ятницю, 22 листопада, коли нічна температура знизиться до -12 градусів на Сході.

Погода в Україні з 21 по 24 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Що стосується довгострокових прогнозів, то судячи по синоптичних таблицях від Gismeteo на місяць, до кінця листопада можливе коротке потепління до +7 градусів. Крім того, грудень обіцяє бути досить м'яким, як для зимового місяця.

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)