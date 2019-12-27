Штормовой ветер и мокрый снег: украинцев предупредили о непогоде

Погода в Украине 28 декабря будет холодной и с осадками, также ожидается сильный и порывистый ветер. Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко. По ее словам, сильный ветер обрушится на Правобережную Украину и там будет задувать с большой скоростью.

"Сильный ветер завтра, 28-го декабря, будет задувать на Правобережной Украине, в результате противостояния мощной антициклонической области, которая сильно будет давить, с двумя центрами - Wiltrud над Скандинавией, и Vanessa над Испанией, и восточным циклоном Ailton, который будет противиться антициклонам", - написала Диденко.

Синоптик уточнила, что кроме порывистого ветра, на Западе Украины, в большинстве областей Севера, Центра и даже Юга (Одесская, Николаевская) ожидаются завтра осадки в виде мокрого снега и дождя.

Дождь также ожидается на Востоке Украины, в Днепре, Кропивницком, в Херсонской области и Крыму.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в субботу ожидаются осадки, местами с мокрым снегом, температура воздуха в течение дня будет от 0 до +2 градусов.

Похолодание накроет Украину 29-30 декабря, температура воздуха снизится до минусов, правда, не очень больших. ​​31 декабря и 1 января снова потеплеет.

Также Диденко предупредила водителей, чтобы они были осторожными, так как дороги будут очень скользкими.