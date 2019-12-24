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В конце декабря украинцы пострадают от магнитных бурь: как защититься

STYLERЖизнь    24.12.2019 - 09:31
В конце декабря украинцы пострадают от магнитных бурь: как защититься
Магнитные бури в декабре 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Магнитные бури влияют на психо-эмоциональное и физическое состояние людей

Магнитные бури в конце декабря накроют Землю новой волной метеоударов. Всплески солнечной активности разной степени интенсивности будут продолжаться три дня. В этот период люди могут чувствовать беспричинную усталость вплоть до апатии, агрессивность и раздражительность, приступы головной боли. Что такое магнитная буря и как от нее защититься - в материале Styler.

Что такое магнитная буря

Магнитной, или геомагнитной бурей принято называть возмущение магнитного поля планеты, которое может длиться всего несколько часов, а может и несколько дней. Подобные всплески геомагнитной активности вызывают возмущенные потоки солнечного ветра, которые становятся следствием активности Солнца.

Это влияние может вызывать сбои в работе техники и влиять на все живое на Земле, в том числе и на людей.

Даты ближайших магнитных бурь

По информации ученых из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ближайший такой всплеск произойдет 26 и 29 декабря, тогда стоит ждать довольно сильного магнитного шторма, а 28 декабря украинцы будут подвержены буре низкой интенсивности.

Кто подвержен и как защититься

Магнитные бури прежде всего влияют на метеочувствительных людей, а также тех, кто страдает хроническими недугами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоников, психически нестабильных людей.

Медики советуют в такие дни не перегружать себя физической активностью и избегать стрессов. Рекомендуется воздержаться от алкоголя, злоупотребления кофе и других возбуждающих напитков, придерживаться принципов здорового питания и соблюдать питьевой режим.

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