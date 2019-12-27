Штормовий вітер і мокрий сніг: українців попередили про негоду

Погода в Україні 28 грудня буде холодною і з опадами, також очікується сильний і поривчастий вітер. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко. За її словами, сильний вітер обрушиться на Правобережну Україну і там буде задувати з великою швидкістю.

"Сильний вітер завтра, 28-го грудня, буде задувати на Правобережній Україні, в результаті протистояння потужної антициклонічної області, яка буде сильно тиснути, з двома центрами - Wiltrud над Скандинавією, і Vanessa над Іспанією, і східним циклоном Ailton, який буде опиратися антициклонам", - написала Діденко

Синоптик уточнила, що крім поривчастого вітру, на Заході України, в більшості областей Півночі, Центру і навіть Півдня (Одеська, Миколаївська) завтра очікуються опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

Дощ також очікується на Сході України, в Дніпрі, Кропивницькому, в Херсонській області і Криму.

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

У Києві в суботу очікуються опади, місцями з мокрим снігом, температура повітря протягом дня буде від 0 до +2 градусів.

Похолодання накриє Україну 29-30 грудня, температура повітря знизиться до мінусів, правда, не дуже великих. 31 грудня і 1 січня знову потеплішає.

Також Діденко попередила водіїв, щоб вони були обережними, адже дороги будуть дуже слизькими.