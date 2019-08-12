Штормовое предупреждение: какие области Украины пострадают от непогоды

Погода в Украине во вторник, 13 августа, принесет сильнейшую жару в большинство областей, а некоторые регионы страны пострадают от гроз с ливнями и шквальным ветром. Об этом предупреждает синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Так, завтра температура воздуха составит от +30 до +35 градусов, немного ниже показатели будут в Восточных областях (+26... +32), а на Волыни, Ровенщине, Львовщине ожидается +24... +28 тепла.

Грозовые дожди возможны в западных областях, а вечером они доберутся до Севера, зацепив также Винницкую область.

"Температурные контрасты - значительные, жара наберет обороты, поэтому в отдельных районах дожди могут переходить в сильные ливни и даже сопровождаться шквалом. Внимательно!" - предупреждает Диденко.

Погода в Украине 13 августа (фото: facebook.com/tala.didenko)

На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей будет жарко и сухо. Синоптик отмечает, что подобная погода в разы увеличивает риск возникновения пожаров в регионе.

Жарко в вторник, 13 августа, будет и в Киеве. Температура воздуха днем составит от +31 до +34 градусов. А во второй половине дня вероятны дождь с грозой и сильным ветром.

14 августа, на Маковея, будет все еще жарко. Но в западных областях начнется существенное снижение температуры (+18... +24).

В дальнейшем похолодание будет распространяться по стране.

"Дольше всего продержатся Восток, Юг и центральные области, ближе к Востоку - там жара ослабнет аж в конце недели, в субботу-воскресенье", - прогнозирует Диденко.

Погода в Украине 13 августа (скрин: facebook.com/tala.didenko)

К слову, в пятницу, 9 августа, Одессу накрыло ураганом с мощным ливнем. Улицы поплыли из-за огромного потока воды. Одесситы постят впечатляющие фото и видео последствий непогоды.

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