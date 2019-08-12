Штормове попередження: які області України постраждають від негоди

Погода в Україні у вівторок, 13 серпня, принесе неймовірну спеку в більшість областей, а деякі регіони країни постраждають від гроз зі зливами і шквальним вітром. Про це попереджає синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Так, завтра температура повітря становитиме від +30 до +35 градусів, трохи нижче показники будуть у Східних областях (+26... +32), а на Волині, Рівненщині, Львівщині очікується +24... +28 тепла.

Грозові дощі можливі в західних областях, а ввечері вони доберуться до Півночі, зачепивши також Вінницьку область.

"Температурні контрасти - значні, спека набере обертів, тому в окремих районах дощі можуть переходити в сильні зливи і навіть супроводжуватися шквалом. Уважно!" - попереджає Діденко.

Погода в Україні 13 серпня (фото: facebook.com/tala.didenko)

На Півдні, Сході та в більшості центральних областей буде спекотно і сухо. Синоптик зазначає, що подібна погода в рази збільшує ризик виникнення пожеж у регіоні.

Жарко у вівторок, 13 серпня, буде і в Києві. Температура повітря вдень становитиме від +31 до +34 градусів. А у другій половині дня можливі дощ з грозою і сильним вітром.

14 серпня, на Маковія, буде все ще спекотно. Але в західних областях розпочнеться суттєве зниження температури (+18... +24).

Надалі похолодання буде поширюватися по країні.

"Найдовше протримаються Схід, Південь і центральні області, ближче до Сходу - там спека послабшає аж в кінці тижня, в суботу-неділю", - прогнозує Діденко.

Погода в Україні 13 серпня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

До речі, у п'ятницю, 9 серпня, Одесу накрило ураганом з потужною зливою. Вулиці попливли через сильні потоки води. Одесити постять вражаючі фото і відео наслідків негоди.

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