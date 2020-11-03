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Землю накроет затяжной магнитной бурей: названы даты

Вторник 03 ноября 2020 15:30
Землю накроет затяжной магнитной бурей: названы даты
Магнитная буря в ноябре 2020 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Магнитная буря в ноябре 2020 будет несколько дней подряд

Магнитная буря в ноябре будет не столь мощной, как октябрьские геомагнитные колебания. Но эксперты предупреждают, что она затянется на несколько дней. Астрофизики рассказали, когда ждать бури, а врачи - кому она угрожает проблемами со здоровьем, и как их избежать.

Когда ждать магнитной бури

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН рассказали, что магнитосфера "накалится" в 20-х числах ноября.

Возмущение магнитного поля будет с 19 по 21 число, затем новый скачок ожидается 25 ноября.

Землю накроет затяжной магнитной бурей: названы даты

Даты геошторма в ноябре 2020 (скрин: tesis.lebedev)

Магнитная (геомагнитная) буря - это возмущение геомагнитного поля планеты. Она вызвана поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра. Специалисты говорят, что длится магнитная буря от нескольких часов до нескольких суток

Для кого магнитная буря опасна

В первую очередь неприятности со здоровьем могут возникнуть у людей метеочувствительных, которые чувствуют на себе перепады погоды.

Также неприятные последствия могут испытывать люди пожилого возраста, гипертоники, гипотоники, "сердечники".

В эти дни может болеть голова, сердце, скакать давление, шуметь в ушах. Но и у здоровых людей могут быть трудности со здоровьем - усталость, бессонница, головная боль.

Врачи говорят, что в это время названным категориям людей нужно особенно быть внимательными со здоровьем.

Как уберечь себя от влияния магнитной бури

  • В эти дни не стоит работать слишком много, как физически, так и умственно.
  • Постарайтесь спать полноценно - от 7 до 8 часов.
  • Вам стоит отказаться от кофе, энергетиков, пить зеленый или травяной чай.
  • Не стоит переедать, особенно жирной и жареной пищи.
  • Специалисты рекомендуют побольше гулять на свежем воздухе. А "группам риска" нужно контролировать давление и иметь при себе назначенные лекарства.

Ранее синоптики рассказали, какой погода будет в ноябре, и будут ли проблемы у метеочувствительных людей.

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