"Штатні" сови ГУР оселяться у Київському зоопарку. Неймовірна історія порятунку птахів (фото)

Історія совенят

Київський зоопарк отримав 1 серпня двох совенят від Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тепер Арей і Магура оселяться у спеціальному авіарії зоопарку, де їх чекає нове життя.

Нове життя совенят з-під Харкова (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Ця історія могла б закінчитися сумно, якби не героїзм воїнів 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Під час бойового завдання поблизу села Липці Харківської області, бійці виявили совенят у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території. Птахи перебували у клітці голодні та виснажені.

"Врятували двох совенят, які без українських захисників загинули б. Власне, наші воїни рятують життя не тільки українських людей, але і братів наших менших" - прокоментував представник ГУР МО України Андрій Юсов.

ГУР передали совенят Київському зоопарку (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Як склалася доля птахів

Оскільки сову вважають символом Воєнної розвідки України, воїни 92-ї бригади вирішили передати врятованих птахів під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, який відправив Арея і Магуру до нового дому у Київському зоопарку.

"Це позиція генерала Буданова, що це має бути спільна радість. І українські діти насамперед матимуть можливість спілкуватися з українськими совками" - сказав Андрій Юсов.

Коментарі від представників ГУР та зоопарку (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Представники управління розвідки України висловили вдячність за реабілітацію евакуйованих із передової тварин працівникам столичного зоопарку.

"Я дуже радий тому, що хлопці спрацювали дуже класно, передали нам цих тварин. У них все буде добре - 100%. Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо і намагаємось навіть у такі важкі часи зробити все, щоб у них все було добре" - зазначив гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Як виглядають врятовані птахи зараз (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)