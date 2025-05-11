Штани "Аладдін", панами і бермуди: головні тренди літа 2025, які зроблять ваш образ актуальним

Модна класика і нові акценти - у трендах на літо 2025. Дизайнери зробили ставку на комфорт, природні тканини та світлі відтінки. Серед фаворитів опинилися штани в стилі "Аладдін", довгі шорти-бермуди, тотальний білий і шопери з рафії.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram стилістки less_is_best_fashion в Instagram розповідає, що буде модно в літньому сезоні.
Штани в стилі "Аладдін" - це трендовий фасон сезону літо 2025, який повернувся в моду з акцентом на комфорт, легкість і етнічну естетику. Зазвичай вони мають дуже вільний крій, особливо в ділянці стегон, а знизу манжети. Виготовляються з легких, дихаючих тканин: бавовна, віскоза, льон. Часто "аладдіни" мають драпірування, складки, низьку посадку або "спущену" промежину.
Модні штани на літо (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Butter yellow - це м'який, теплий жовтий відтінок, схожий на колір вершкового масла або солодкого ванільного крему. Він не такий яскравий, як звичайний жовтий, а більш ніжний, крім того, ідеально поєднується з білим.
"Звісно, трендових кольорів багато (фісташка, блакитний, пильно-рожеві), але в мене особливий трепет саме до цього міксу. Дуже легко і ніжно, як літо!" - підкреслила стилістка.
Тренд літа 2025 (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Образ, повністю зібраний з речей білого відтінку, дійсно має розкішний вигляд і особливо актуальний влітку. Але зверніть увагу: різні фактури та аксесуари в чорному теж обов'язково варто додавати до образів - для ще більшої виразності та завершеності.
Білі образи в моді (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Шопер із рафії - це один з головних трендів літнього сезону 2025, що поєднує в собі практичність, стиль і природний шарм. Така сумка, виготовлена з рафії (натурального волокна з листя пальми), вже декілька років залишається на піку популярності серед прихильників екостилю та моди, орієнтуючись на природні матеріали та ручну роботу.
Стилістка підкреслила, що йдеться саме про міські образи, адже у відпускному гардеробі це вже звичайна річ. Поєднувати такий літній шопер можна з костюмами, денімом, сорочками, легкими тренчами.
Трендова сумка сезону - шопер із рафії (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Це довгі шорти, які зазвичай доходять до середини стегна або трохи нижче коліна. Зазвичай вони мають пряму або дещо розширену форму, що відрізняє їх від більш обтислих моделей.
"І чим довші - тим модніші. Але проблема в тому, що така довжина може пасувати далеко не всім, тому регулюйте за своїм зростом. Будь-які бермуди вільної посадки зараз актуальні", - підкреслила вона.
Шорти на літо 2025 (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Тренд на вітрівки нам диктують відомі бренди, такі як Miu Miu або Prada. Це справді дуже зручно і практично на випадок незначних похолодань. Для більш стильних образів одягаємо спортивні вітрівки не з джогерами, а з сукнями чи спідницями, а також базовими штанами чи бермудами.
Вітрівка - незамінна річ на літо 2025 (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Пишні спідниці - це один із найжіночніших і найромантичніших трендів літа 2025. Вони повертаються на подіуми та вуличну моду завдяки своїй виразності, легкості та універсальності. Такий фасон надає образу об'єму, динаміки й відчуття свободи, що ідеально підходить для літньої атмосфери.
Пишна спідниця (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Тут працює той самий принцип, що і з плетеними сумками: звісно, у відпустці панамою нікого не здивуєш, але модниці носитимуть цей головний убір у своєму звичному міському ритмі життя та образах.
Панама (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Просте, але дуже стильне рішення! Білі джинси мають дивовижну здатність робити прості образи більш цікавими та свіжими. Єдина умова - суперсучасна актуальна посадка, а це, як правило, означає досить вільна і розслаблена.
Білі джинси (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
"Цей прийом впроваджує Miu Miu і будьте впевнені, що їхні купальники ми побачимо в образах модниць. У бренду також є образи з сукнями, де видно бретелі від купальника. Але і в більш бюджетному сегменті можна знайти схожі моделі та зробити трендовий стайлінг", - зазначила стилістка.
Купальник тепер можна носити як топ (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
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