Штани "Аладдін", панами і бермуди: головні тренди літа 2025, які зроблять ваш образ актуальним

Трендові штани сезону - "Аладдін"

Штани в стилі "Аладдін" - це трендовий фасон сезону літо 2025, який повернувся в моду з акцентом на комфорт, легкість і етнічну естетику. Зазвичай вони мають дуже вільний крій, особливо в ділянці стегон, а знизу манжети. Виготовляються з легких, дихаючих тканин: бавовна, віскоза, льон. Часто "аладдіни" мають драпірування, складки, низьку посадку або "спущену" промежину.



Модні штани на літо (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Трендове поєднання кольорів - Butter yellow + white

Butter yellow - це м'який, теплий жовтий відтінок, схожий на колір вершкового масла або солодкого ванільного крему. Він не такий яскравий, як звичайний жовтий, а більш ніжний, крім того, ідеально поєднується з білим.

"Звісно, трендових кольорів багато (фісташка, блакитний, пильно-рожеві), але в мене особливий трепет саме до цього міксу. Дуже легко і ніжно, як літо!" - підкреслила стилістка.



Тренд літа 2025 (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Total look сезону - Total white

Образ, повністю зібраний з речей білого відтінку, дійсно має розкішний вигляд і особливо актуальний влітку. Але зверніть увагу: різні фактури та аксесуари в чорному теж обов'язково варто додавати до образів - для ще більшої виразності та завершеності.



Білі образи в моді (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Трендова сумка сезону - шопер із рафії

Шопер із рафії - це один з головних трендів літнього сезону 2025, що поєднує в собі практичність, стиль і природний шарм. Така сумка, виготовлена з рафії (натурального волокна з листя пальми), вже декілька років залишається на піку популярності серед прихильників екостилю та моди, орієнтуючись на природні матеріали та ручну роботу.

Стилістка підкреслила, що йдеться саме про міські образи, адже у відпускному гардеробі це вже звичайна річ. Поєднувати такий літній шопер можна з костюмами, денімом, сорочками, легкими тренчами.



Трендова сумка сезону - шопер із рафії (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Стильний базовий низ сезону - довгі шорти-бермуди

Це довгі шорти, які зазвичай доходять до середини стегна або трохи нижче коліна. Зазвичай вони мають пряму або дещо розширену форму, що відрізняє їх від більш обтислих моделей.

"І чим довші - тим модніші. Але проблема в тому, що така довжина може пасувати далеко не всім, тому регулюйте за своїм зростом. Будь-які бермуди вільної посадки зараз актуальні", - підкреслила вона.



Шорти на літо 2025 (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Практичний верхній одяг сезону - легкі вітрівки

Тренд на вітрівки нам диктують відомі бренди, такі як Miu Miu або Prada. Це справді дуже зручно і практично на випадок незначних похолодань. Для більш стильних образів одягаємо спортивні вітрівки не з джогерами, а з сукнями чи спідницями, а також базовими штанами чи бермудами.



Вітрівка - незамінна річ на літо 2025 (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Актуальна спідниця сезону - пишна спідниця

Пишні спідниці - це один із найжіночніших і найромантичніших трендів літа 2025. Вони повертаються на подіуми та вуличну моду завдяки своїй виразності, легкості та універсальності. Такий фасон надає образу об'єму, динаміки й відчуття свободи, що ідеально підходить для літньої атмосфери.



Пишна спідниця (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Трендовий аксесуар сезону - панама

Тут працює той самий принцип, що і з плетеними сумками: звісно, у відпустці панамою нікого не здивуєш, але модниці носитимуть цей головний убір у своєму звичному міському ритмі життя та образах.



Панама (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Просте рішення сезону - білі джинси

Просте, але дуже стильне рішення! Білі джинси мають дивовижну здатність робити прості образи більш цікавими та свіжими. Єдина умова - суперсучасна актуальна посадка, а це, як правило, означає досить вільна і розслаблена.



Білі джинси (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Сміливий прийом сезону - купальник як топ

"Цей прийом впроваджує Miu Miu і будьте впевнені, що їхні купальники ми побачимо в образах модниць. У бренду також є образи з сукнями, де видно бретелі від купальника. Але і в більш бюджетному сегменті можна знайти схожі моделі та зробити трендовий стайлінг", - зазначила стилістка.



Купальник тепер можна носити як топ (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)