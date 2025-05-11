Брюки "Аладдин", панамы и бермуды: главные тренды лета 2025, которые сделают ваш образ актуальным

Трендовые штаны сезона - "Аладдин"

Брюки в стиле "Аладдин" - это трендовый фасон сезона лето 2025, который вернулся в моду с акцентом на комфорт, воздушность и этническую эстетику. Как правило, они имеют очень свободный крой, особенно в области бедер, а внизу манжеты. Изготавливаются из легких, дышащих тканей: хлопок, вискоза, лен. Часто "аладдины" имеют драпировки, складки, низкую посадку или "спущенную" промежность.



Модные брюки на лето (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Трендовое сочетание цветов - Butter yellow + white

Butter yellow - это мягкий, теплый желтый оттенок, похожий на цвет сливочного масла или сладкого ванильного крема. Он не такой яркий, как обычный желтый, а более нежный, кроме того, идеально сочетается с белым.

"Конечно, трендовых цветов много (фисташка, голубой, припыленно-розовые), но у меня особый трепет именно к этому миксу. Очень легко и нежно, как лето!" - подчеркнула стилист.



Тренд лета 2025 (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Total look сезона - Total white

Образ, полностью собранный из вещей белого оттенка, действительно роскошно смотрится и особенно актуален летом. Но обратите внимание: разные фактуры и аксессуары в черном тоже обязательно следует добавлять в образы - для еще большей выразительности и завершенности.



Белые образы в моде (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Трендовая сумка сезона - шопер из рафии

Шопер из рафии - это один из главных трендов летнего сезона 2025, сочетающий в себе практичность, стиль и естественный шарм. Такая сумка, изготовленная из рафии (натурального волокна из листьев пальмы), уже несколько лет остается на пике популярности среди любителей эко-стиля и моды, ориентируясь на природные материалы и ручную работу.

Стилист подчеркнула, что речь идет именно о городских образах, ведь в отпускном гардеробе это уже обычная вещь. Сочетать такой летний шопер можна с костюмами, денимом, рубашками, легкими тренчами.



Трендовая сумка сезона - шопер из рафии (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Стильный базовый низ сезона - длинные шорты-бермуды

Это длинные шорты, которые обычно доходят до середины бедра или чуть ниже колена. Обычно они имеют прямую или несколько расширенную форму, что отличает их от более облегающих моделей.

"И чем длиннее - тем моднее. Но проблема в том, что такая длина может подходить далеко не всем, поэтому регулируйте по своему росту. Любые бермуды свободной посадки сейчас актуальны", - подчеркнула она.



Шорты на лето 2025 (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Практичная верхняя одежда сезона - легкие ветровки

Тренд на ветровки нам диктуют известные бренды, такие как Miu Miu или Prada. Это действительно очень удобно и практически на случай незначительных похолоданий. Для более стильных образов одеваем спортивные ветровки не с джогерами, а с платьями или юбками, а также базовыми брюками или бермудами.



Ветровка - незаменимая вещь на лето 2025 (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Актуальная юбка сезона - пышная юбка

Пышные юбки - это один из самых женских и романтичных трендов лета 2025. Они возвращаются на подиумы и уличную моду благодаря своей выразительности, легкости и универсальности. Такой фасон придает образу объем, динамику и чувство свободы, идеально подходящее для летней атмосферы.



Пышная юбка (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Трендовый аксессуар сезона - панама

Здесь работает тот же принцип, что и с плетеными сумками: само собой в отпуске панамой никого не удивишь, но модницы будут носить этот головной убор в своем привычном городском ритме жизни и образах.



Панама (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Простое решение сезона - белые джинсы

Простое, но очень стильное решение! Белые джинсы обладают удивительной способностью делать простые образы более интересными и свежими. Единственное условие - супер современная актуальная посадка, а это, как правило, означает достаточно свободная и расслабленная.



Белые джинсы (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Смелый прием сезона - купальник как топ

"Этот прием внедряет Miu Miu и будьте уверены, что их купальники мы увидим в образах модниц. У бренда также есть образы с платьями, где видны бретели от купальника. Но и в более бюджетном сегменте можно найти похожие модели и сделать трендовый стайлинг", - отметила стилист.



Купальник теперь можно носить как топ (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)