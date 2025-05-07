Штани за 40 гривень і бомбер із цінником: скільки коштують "луки" гурту Ziferblat

Скільки коштують "луки" Ziferblat

Першим на запитання Карми відповів один із братів-близнюків Данило Лещинський. Його образ складався з білих штанів з високою посадкою і контрастними ґудзиками, а також темно-зеленої сорочки, яку він заправив у штани. Особливу увагу він приділив аксесуарам: щоб образ мав небанальний вигляд, він одягнув напівпрозорі чорні рукавички, жіночу сумку, краватку-хустинку і оригінальні окуляри з годинником замість скла.

"Рукавички я знайшов у мами. Ну це мамині рукавички, швидше за все, не татові. Штани - 40 гривень. Ми їх уже перерізали", - зазначив він.

Потім на запитання блогера відповідав його брат Валентин Лещинський. Він здивував тим, що носить бомбер із цінником.

"Цей бомбер коштує "півторашку" (1500 гривень - ред.), але я його поверну, у мене там цінник", - з гумором зазначив він. Втім, на ціннику було написано 1899 грн.

"Це штани концертні, щось до тисячі гривень", - розповів Валентин.

Третій учасник гурту Ziferblat - Федір Ходаков також розсекретив вартість свого образу.

"Штани не за 40 гривень, це H&M. Жіночий відділ. В районі 1000 гривень коштують", - зазначив він.

Потім Валентин Лещинський згадав, скільки коштує його взуття.

"Я згадав. Це взуття, замовляв із Польщі. Коштує близько 3500 гривень", - зазначив артист.

Водночас Данило Лещинський показав оригінальний аксесуар - окуляри-годинник.

"Близько 500 гривень", - розповів він.

Що відомо про гурт Ziferblat, який представить Україну на "Євробаченні-2025"

Ziferblat - український музичний гурт, що складається з трьох учасників: Данила Лещинського (соліст), Валентина Лещинського (гітарист), Федора Ходакова (барабанщик).

У 2012 році брати-близнюки Данило і Валентин Лещинські заснували свій перший колектив Runnin' Blue після закінчення 9 класу.

Назва Ziferblat з'явилася 2015 року.

У 2017 році гурт випустив свій дебютний альбом "Кіносеанс", а 2019-го виступив на сцені талант-шоу "Х-Фактор", виконавши пісню "Вночі". Тоді ж до команди приєднався Федір Ходаков.

У 2022 році гурт презентував музичне відео на пісню "Земля", яке було добре сприйняте публікою.

У жовтні того ж року стало відомо, що гурт потрапив до лонг-листа Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023", але до десятки перших не потрапив.

У квітні 2023 року вони презентували альбом "Перетворення", до якого увійшло 13 треків, а у вересні стали переможцями премії Muzvar Awards у номінації "Найкращі нові імена альтернативної музики".

У 2024 році Ziferblat вдалося вийти у фінал Нацвідбору на "Євробачення", де вони виконали композицію "Place I Call Home". Гурт посів друге місце, отримавши 11 балів від журі та 8 балів від глядачів.

8 лютого 2025 року перемогли в Нацвідборі на "Євробачення-2025" з піснею "Bird of Pray".