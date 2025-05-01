"Це дуже лайтово": Ziferblat розкрили суму витрат на підготовку до "Євробачення"

Гурт Ziferblat, який представить Україну на "Євробаченні 2025 із піснею "Bird of Pray", вже вирушив до Швейцарії. В новому інтервʼю учасники - Даниїл Лещинський, Валентин Лещинський та Федір Ходаков - розповіли, скільки коштує участь у конкурсі та на що саме йдуть витрати.

На що йдуть гроші під час підготовки до "Євробачення"

За словами музикантів, переважну частину бюджету на підготовку до конкурсу вони покривають самостійно. Так, зокрема гроші йдуть на роботу над номером та організацію процесів. Суспільний мовник може частково покрити витрати на режисера.

"Над номером може працювати режисер, якого ви обираєте самі. Суспільне як організація може оплатити частину роботи, якщо проводиться тендер. Але артист може відмовитись від такого тендеру. У нашому випадку ми самі шукали режисера, і це питання було на нас, - пояснив Валентин Лещинський.

Він згадав про ситуацію 2010 року, коли Олена Тополя брала участь у конкурсі за власний кошт, а обіцяне державне фінансування так і не надійшло.

"Суспільне долучене до процесу фінансової та організаційної допомоги наскільки це можливо. Те саме стосується поїздок на препаті: це за наш рахунок. Коли люди пишуть: "Ну, хай хлопці повеселяться коштом держави" - це абсурд", - додав він.

Ziferblat про вартість "Євробачення 2025" (скриншот)

Скільки коштує виступ на Євробаченні

Музиканти заявили, що загальна сума витрат на підготовку до конкурсу може сягнути до 130 тисяч доларів.

"В загальному витрати на все про все будуть сягати 100 000 доларів, тобто це 120–130 000. Це дуже лайтово. Ми вжимаємося у всьому. Подивіться на бюджети інших країн: там і пів мільйона, і більше - особливо якщо фінансування йде від держави", - зазначив Валентин.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення 2025" відбудеться у Швеції, в місті Базель. Гурт Ziferblat виступить з номером "Bird of Pray", який відображає українське сьогодення. Пісня розповідає про свободу, цикл життя й надію на щасливе майбутнє

Представники України виступатимуть на сцені 69-го музичного конкурсу під номером 5 в першому півфіналі, який відбудеться 13 травня. Другий півфінал відбудеться 15 травня, а гранд-фінал - 17-го.