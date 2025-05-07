Брюки за 40 гривен и бомбер с ценником: сколько стоят "луки" группы Ziferblat

Сколько стоят "луки" Ziferblat

Первым на вопросы Кармы ответил один из братьев-близнецов Даниил Лещинский. Его образ состоял из белых штанов с высокой посадкой и контрастными пуговицами, а также темно-зеленой рубашки, которую он заправил в брюки. Особое внимание он уделили аксессуарам: чтобы образ выглядел небанально, он надел полупрозрачные черные перчатки, женскую сумку и галстук-платок и оригинальные очки с часами вместо стекла.

"Перчатки я нашел у мамы. Ну это мамины рукавички, скорее всего, не папины. Штаны - 40 гривен. Мы их уже перерезали", - отметил он.

Затем на вопрос блогера отвечал его брат Валентин Лещинский. Он удивил тем, что носит бомбер с ценником.

"Этот бомбер стоит "полторашку" (1500 гривен - ред.), но я его верну, у меня там ценник", - с юмором отметил он. Впрочем, на ценнике было написано 1899 грн.

"Это штаны концертные, что-то до тысячи гривен", - рассказал Валентин.

Третий участник группы Ziferblat - Федор Ходаков также рассекретил стоимость своего образа.

"Штаны не за 40 гривен, это H&M. Женский отдел. В районе 1000 гривен стоят", - отметил он.

Затем Валентин Лещинский вспомнил, сколько стоит его обувь.

"Я вспомнил. Это обувь, заказывал из Польши. Стоит около 3500 гривен", - отметил артист.

В то же время Даниил Лещинский показал оригинальный аксессуар - очки-часы.

"Около 500 гривен", - рассказал он.

Что известно о группе Ziferblat, которая представит Украину на "Евровидении-2025"

Ziferblat - украинская музыкальная группа, состоящая из трех участников: Даниила Лещинского (солист), Валентина Лещинского (гитарист), Федора Ходакова (барабанщик).

В 2012 году братья-близнецы Даниил и Валентин Лещинские основали свой первый коллектив Runnin' Blue после окончания 9 класса.

Название Ziferblat появилось в 2015 году.

В 2017 году группа выпустила свой дебютный альбом "Киносеанс", а в 2019-м выступила на сцене талант-шоу "Х-Фактор", исполнив песню "Ночью". Тогда же к команде присоединился Федор Ходаков.

В 2022 году группу презентовали музыкальное видео на песню "Земля", которое было хорошо воспринято публикой.

В октябре того же года стало известно, что группа попала в лонг-лист Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2023", но в десятку первых не попала.

В апреле 2023 года они представили альбом "Превращение", включающий 13 треков, а в сентябре стали победителями премии Muzvar Awards в номинации "Лучшие новые имена альтернативной музыки".

В 2024 году Ziferblat удалось выйти в финал Нацотбора на "Евровидение", где они исполнили композицию "Place I Call Home". Группа заняла второе место, получив 11 баллов от жури и 8 баллов от зрителей.

8 февраля 2025 года победили в Нацотборе на "Евровидение-2025" с песней "Bird of Pray".