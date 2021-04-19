Шпинат может быть опасен для здоровья: проявите осторожность!

Шпинат считается очень полезным продуктом, и французы называют его королем овощей. В нем много полезных качеств, и он способен очищать организм. Однако у шпината есть одна особенность, которая может быть опасной для желудка человека.

Какие витамины есть в шпинате

В шпинате содержатся углеводы, белки и жиры, жирные кислоты – насыщенные, ненасыщенные, органические, много клетчатки, крахмал и сахар. Также в нем есть витамины А, Е, С, Н, К, РР, группы В и бета-каротин, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, цинк, медь, марганец, селен.

Как отмечают диетологи, белка в шпинате больше, чем в фасоли, а витамины сохраняются даже при тепловой обработке.

Чем шпинат может быть опасен

В шпинате содержится щавелевая кислота, которая негативно сказывается на работе почек и мочевыводящих путей у людей с заболеваниями этих органов. Если есть дискомфорт, то шпинат стоит полностью исключить из рациона.

Шпинат способен впитывать в себя вредные вещества во время роста и поэтому важно знать, где и в каких условиях его выращивают.

Кроме того, новое исследование показало, что шпинат способен вызвать рост в кишечнике бактерий, которые производят сероводород. В небольших концентрациях он может оказывать противовоспалительное действие на организм, а вот в избыточных – вызывать рак.

Медики рекомендуют не отказываться от шпината, но следить за тем, чтобы его не было в рационе в избытке. А от шпинатных моно-диет отказаться нужно полностью.