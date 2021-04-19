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Шпинат може бути небезпечний для здоров'я: проявіть обережність!

Новость на русском → Понеділок 19 квітня 2021 22:31
Шпинат може бути небезпечний для здоров'я: проявіть обережність! Фото: Медики назвали головну небезпеку шпинату (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Шпинат вважається дуже корисним продуктом, і французи називають його королем овочів. У ньому багато корисних якостей, і він здатний очищати організм. Однак у шпинату є одна особливість, яка може бути небезпечною для шлунка людини.

Про це повідомляється на порталі Foodandmood.

Які вітаміни є в шпинаті

В шпинаті містяться вуглеводи, білки та жири, жирні кислоти – насичені, ненасичені, органічні, багато клітковини, крохмаль і цукор. Також у ньому є вітаміни А, Е, С, Н, К, РР, групи В і бета-каротин, кальцій, магній, натрій, калій, фосфор, залізо, цинк, мідь, марганець, селен.

Як зазначають дієтологи, білка в шпинаті більше, ніж квасолі, а вітаміни зберігаються навіть при тепловій обробці.

Чим шпинат може бути небезпечний

В шпинаті міститься щавлева кислота, яка негативно позначається на роботі нирок і сечовивідних шляхів у людей із захворюваннями цих органів. Якщо є дискомфорт, то шпинат слід повністю виключити з раціону.

Шпинат здатний вбирати в себе шкідливі речовини під час росту і тому важливо знати, де і в яких умовах його вирощують.

Крім того, нове дослідження показало, що шпинат здатний викликати ріст в кишечнику бактерій, які продукують сірководень. У невеликих концентраціях він може надавати протизапальну дію на організм, а ось в надлишкових – викликати рак.

Медики рекомендують не відмовлятися від шпинату, але стежити за тим, щоб його не було в раціоні в надлишку. А від шпинатних монодієт потрібно відмовитися повністю.

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